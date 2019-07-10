Партия "Амцахара" выдвинула Алхаса Квициния кандидатом в президенты Абхазии

Объединенная оппозиция планировала выдвинуть кандидатом в президенты Аслана Бжания, однако из-за состояния его здоровья "Амцахара" приняла решение выдвинуть собственного кандидата от партии.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Политическая партия "Амцахара" на внеочередном XI съезде в среду 10 июля выдвинула в качестве кандидата в президенты республики председателя организации Алхаса Квициния.

Открывая съезд, заместитель председателя партии "Амцахара" Рамаз Джопуа отметил, что изначально объединенная оппозиция планировала выдвинуть в качестве кандидата в президенты лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания, однако из-за состояния его здоровья было принято решение о выдвижении собственного кандидата партии.

Делегаты проголосовали за Алхаса Квициния.

"Мне тяжело принимать такое решение без своего друга и соратника (Аслана Бжания - ред.), мы его ждем каждую минуту на родине", - сказал Алхас Квициния.

Он добавил, что в случае избрания президентом страны в своей работе будет основываться на программе по развитию Абхазии, которую разработал Аслан Бжания.

В съезде партии приняли участие 500 делегатов. На собрании зачитали обращение лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания, который приветствовал выдвижение кандидата от партии "Амцахара" и пожелал организации успехов на предстоящих выборах.

Алхас Квициния был избран председателем политической партии "Амцахара" на VI внеочередном съезде партии 21 октября 2015 года.

ЦИК Абхазии регистрирует инициативные группы и партии по выдвижению кандидатов в президенты с 26 июня.

26 июня ЦИК Абхазии зарегистрировал политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты. 5 июля съезд партии выдвинул его в качестве кандидата в президенты.

Также ЦИКом были зарегистрированы политическая партия "Единая Абхазия" (которая пока не назвала своего кандидата) и партия "Амцахара".

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

Регистрацию кандидатов ЦИК должен провести за месяц до дня голосования, то есть до 25 июля.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования (в день голосования агитация запрещена). Всего по республике в день выборов будет работать 152 избирательных участка.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.