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Ким Дэррок

Жертва вредоносной утечки: посол Британии в США уйдет в отставку из-за скандала

© AFP 2019 / ALEX WONG
Политика
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По данным CNN, Ким Дэррок использовал секретные дипломатические телеграммы, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера Дональда Трампа "может закончиться позорно".

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Британский посол в США сэр Ким Дэррок заявил об отставке после скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой администрации США, сообщает телеканал CNN.

"С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел", - заявил Дэррок.

Он также отметил, что хотя срок его полномочий истекал в конце этого года, он решил дать возможность правительству назначить нового главу дипмиссии в ближайшее время.

Постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании сэр Саймон  Макдоналд принял отставку посла, отметив, что Дэррок в сложившейся ситуации вел себя "с достоинством, профессионализмом и элегантностью" и стал "жертвой вредоносной утечки".

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне.
© Sputnik / Алекс Макнотон
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Ранее телеканал CNN сообщил, что посол Дэррок в Лондон дипломатических телеграммах в Лондон называл президента США Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".

Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".

Трамп в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты на фоне утечек телеграмм больше не будут иметь дело с Дэрроком.

Теги:
США, Великобритания, Дональд Трамп


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