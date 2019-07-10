Граждане Южной Осетии смогут находиться в России без ограничения по срокам

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Совет Федерации России одобрил изменения в договор между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, согласно которым граждане двух стран освобождаются от ограничений по срокам их пребывания на территории обеих стран, сообщается на сайте Совфеда.
В соответствии с действующим законодательством временное пребывание в России иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Южной Осетией.