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Граждане Южной Осетии смогут находиться в России без ограничения по срокам

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Совет Федерации России отменил ограничения по срокам пребывания в России и Южной Осетии граждан этих стран.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Совет Федерации России одобрил изменения в договор между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, согласно которым граждане двух стран освобождаются от ограничений по срокам их пребывания на территории обеих стран, сообщается на сайте Совфеда.

В соответствии с действующим законодательством временное пребывание в России иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Южной Осетией.



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