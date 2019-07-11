Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг 11 июля.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Как отмечается, президенты обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и обмен пленными. По словам Пескова, стороны договорились "о продолжении этой работы на уровне экспертов". Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Телефонные переговоры лидеров России и Украины - первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского на пост.