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Путин отменил часть санкций против Турции

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, которые были введены после обострения отношений Москвы и Анкары в 2015 году.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

© Видео Turkish presidency pool
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Согласно документу, опубликованному на российском интернет-портале правовой информации, граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в Россию, а не только в краткосрочные командировки.

Ограничительные меры в отношении Турции были приняты после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Тогда Москва приостановила безвизовый режим с Турцией с рядом исключений. С тех пор список исключений уже расширялся.

В частности, одно из исключений распространялось на граждан Турции, имеющих действительные служебные и специальные паспорта и направляемых в Россию в краткосрочные командировки.

Теги:
санкции, Россия, Турция, Владимир Путин


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