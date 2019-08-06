Южная Осетия предостерегла международное сообщество от повторения агрессии Грузии

Позиция Тбилиси на Женевских дискуссиях чревата повторением трагедии, аналогичной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, заявили в диппредставительстве республики.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Грузия не заинтересована в урегулировании отношений с Южной Осетией и Абхазией, что может привести к трагедиям в будущем, если международное сообщество не будет реагировать соответственно, заявили в посольстве Южной Осетии в России.

В диппредставительстве указывают на то, что Грузия на Женевских дискуссиях тормозит принятие соглашения о неприменении силы.

"Контрпродуктивная позиция грузинской стороны на Женевских дискуссиях по безопасности, являющихся единственным международным переговорным форматом, в котором участвуют представители Южной Осетии, России, Абхазии, Грузии, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ, тормозит принятие важнейших документов, в частности, соглашений о неприменении Грузией силы в отношении Южной Осетии и Абхазии", - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, Южная Осетия выразила обеспокоенность по поводу военных маневров НАТО и партнеров альянса в регионе "на фоне отсутствия должных усилий со стороны мирового сообщества по привлечению к ответственности Грузии" за военную агрессию 2008 года.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Международная комиссия по расследованию обстоятельств событий августа 2008 года под швейцарским председательством однозначно зафиксировала ответственность Грузии за нападение на Южную Осетию в августе 2008 года.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.