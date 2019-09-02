МИД Абхазии поздравил приднестровских коллег с днем образования республики

2 сентября 1990 года съезд депутатов в Тирасполе принял Декларацию об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР). В ноябре 1991 года было утверждено новое название страны - "Приднестровская Молдавская республика".

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поздравил МИД Приднестровской Молдавской республики с 29-й годовщиной со дня образования республики, сообщается на сайте абхазского внешнеполитического ведомства.

"2 сентября 1990 года занимает особое место в жизни народа Приднестровья. Эта дата вошла в историю как новая точка отсчета для страны. С ней неразрывно связано чувство гордости и торжества за Родину", - говорится в поздравлении.

Кове также отметил, что Приднестровье выбрало "свой путь построения суверенного независимого демократического государства и уверенно идет по нему, несмотря ни на какие сложности".

Конструктивный диалог между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания между нашими государствами, говорится в тексте поздравления.

"Уверен, повестка абхазо-приднестровских отношений будет и дальше реализовываться на благо двух наших братских республик", - заключил Даур Кове.

Республика Абхазия признала независимость Приднестровья 17 ноября 2006 года.

В том же году президентами Абхазии, Приднестровской Молдавской республики и Южной Осетии Сергеем Багапшем, Игорем Смирновым и Эдуардом Кокойты была создана международная организация "За демократию и права народов".

В 2008 году в Приднестровье появилось официальное представительство Абхазии.

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