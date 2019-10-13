Гонка вооружений, ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке: Путин дал интервью арабским СМИ

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Российский лидер в беседе с арабскими СМИ, в частности, рассказал о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, отношениях с международными партнерами, гонке вооружений и ситуации в Сирии.

Ситуация в Сирии

Процесс политического урегулирования в Сирии будет сложным, но он возможен, и возвращение беженцев к своим очагам позволяет рассчитывать на позитивные перспективы, заявил Владимир Путин.

"Повторяю, это непростой будет процесс, сложный. Но, на мой взгляд, он возможен. И знаете, что меня заставляет думать в позитивном ключе? То, что на сегодняшний день многие возвращаются к своим родным очагам. Речь идет о тысячах людей", - сказал президент в интервью.

Сирийцы возвращаются в свои родные места и из-за границы, и с других территорий Сирии, отметил российский лидер. "Это верный признак того, что люди доверяют той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, доверяют гарантиям и государству, доверяют тем странам-гарантам, которые там присутствуют", - заметил он.

Владимир Путин убежден, что интересы всех этнических и религиозных групп Сирии должны быть гарантированы в новой конституции страны, подготовкой которой займется конституционный комитет САР в Женеве.

"На этот вопрос, а это самый сложный вопрос, могут ответить только сами сирийцы. Я надеюсь, что не с помощью оружия, не с помощью вооруженного противостояния, не с помощью братоубийственной войны, а в ходе переговоров между собой, как я уже говорил, в Женеве", - заявил Путин.

Он уточнил, что первым этапом политического урегулирования кризиса, безусловно, должна стать работа над основным законом страны.

"Либо с поправками, либо с новой конституцией, но, без всякого сомнения, интересы всех этнических, религиозных групп должны быть гарантированы. Люди должны понимать, что они живут в своей собственной стране и надежно пользуются защитой этой страны и ее законами. Это касается и суннитов, и шиитов, и алавитов, это касается христиан", - подчеркнул российский лидер.

Гонка вооружений

Президент России подчеркнул, что попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России при помощи размещения систем противоракетной обороны НАТО около российских границ обречена на неудачу и только нагнетает обстановку.

Путин отметил, что уже ни у кого не возникает сомнений в том, что "НАТО – это просто инструмент внешней политики США" и "фокус" в том, что после того, как страны входят в альянс, их потом "почти никто не спрашивает, когда размещают там определенные виды вооружений". В пример президент привел размещение систем ПРО в Румынии.

Однако, добавил Путин, Москву не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стабильностью и безопасностью.

"В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", — отметил Путин.

По его словам, смысл был в том, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне, однако Вашингтон решил выйти из соглашения с целью обеспечить себе "явные стратегические преимущества". При этом, сказал президент, США думали, что у России такого "зонтика" в виде системы противоракетной обороны не будет, поэтому она будет уязвима.

Но, поскольку гонка вооружений ничего хорошего не сулит, Москва не намерена втягиваться в непомерные бюджетные расходы, подчеркнул Путин. В связи с этим президент напомнил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону.

Несмотря на это, добавил глава государства, Россия уже создала другое оружие, "которого пока в мире ни у кого нет".

"Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", - заявил он.

Как отметил президент, это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях и заслуга российских специалистов.

Международные партнеры России

Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то: она развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы, сказал глава государства.

Путин также добавил, что с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами у Москвы "сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения", и эта традиция идет еще от СССР, у которого были хорошие отношения со всем арабским миром.

Президент отметил и результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках "тройки" - Турции, Ирана и России.

"Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы невозможно. Все же отдают себе в этом отчет. Значит, без соответствующих сопровождений Арабских Эмиратов тоже", - заметил Путин.

Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего президента, добавил глава государства.

При этом, отвечая на вопрос о Вашингтоне, он подчеркнул, что Москва готова работать с любой администрацией США на том уровне, на котором захотят американские партнеры.

Несмотря на то что предвыборные заявления Дональда Трампа о необходимости нормализации отношений Москвы и Вашингтона не выполнены, в Кремле к этому относятся с пониманием, заявил Путин.

"Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - отметил глава государства.

Путин также рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе аккаунт Трампа.

"У меня нет, извините, у самого нет никакого Twitter, и я не слежу за этим. <...> Но, конечно, время от времени мои сотрудники сообщают мнение президента Соединенных Штатов. Оно всегда важное, оно имеет значение для мира в целом. Но я сам ничего не читаю", - добавил президент.

Ситуация на Ближнем Востоке

По словам главы российского государства, Россия не считает, что с небес может руководить ситуацией на Ближнем Востоке, она будет делать все для помощи арабским друзьям, которых очень много.

"Конечно, нельзя сказать, что сейчас регион (Ближний Восток) находится в стабильном состоянии. Мы все это прекрасно понимаем, мы видим это все своими глазами. Но все проходит, и надеюсь, что и это когда-то пройдет. Но само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию. Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила и наступила как можно быстрее", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Он выразил мнение, что Сирию "уже пора вернуть в семью арабских народов, вернуть ее в Лигу арабских государств".

"Мы будем делать все для того, чтобы ситуация нормализовалась, будем помогать нашим друзьям. Но, конечно, в конечном итоге скорость изменений ситуации к лучшему зависит именно от тех людей, которые несут ответственность за ситуацию в той или иной стране, но я уверен, что стабилизация неизбежна, и желаю, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул он.

Об атаках на саудовские НПЗ

Путин заявил, что у России нет никакой достоверной информации о том, что произошло во время атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября.

После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.

По информации Вашингтона, поскольку нет никаких свидетельств атаки из Йемена, к инциденту причастен Иран.

"Наша позиция остается неизменной: до того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать (виновными. - Прим. ред.) невиновных нецелесообразно", - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с ним заявил, что Тегеран не имеет к атакам никакого отношения.

Путин подчеркнул, что Россия будет работать с Саудовской Аравией и другими странами арабского мира, чтобы свести к нулю попытки дестабилизировать ситуацию на энергорынке.

"И все, что сделано было, сделано было не только в интересах не только производителей, но и потребителей, потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке. Все это было сделано, прямо скажу, при лидерстве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Это во многом были его инициативы. Мы его поддержали. И видим, что сделали, поступили правильно", - уточнил президент.

После атак на саудовские НПЗ и инцидентов с торговыми судами ситуация в районе Персидского залива осложнилась. По мнению Путина, в связи с этим было бы правильным создать организацию по безопасности и сотрудничеству в зоне залива.

"Да, вы знаете, мы некоторое время назад выступили с такой инициативой создать некую такую организацию, <...> добавить туда заинтересованные государства, и Соединенные Штаты, и Евросоюз и так далее, с тем, чтобы была площадка для обсуждения этих кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов. Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной", - сказал российский лидер.

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