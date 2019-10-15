Энергетика, политика, космос и инвестиции: Путин об отношениях с ОАЭ

Российский лидер и наследный принц ОАЭ обсудили сотрудничество двух стран в торговле и инвестициях, обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также обстановки в Йемене, Ливии, Сирии и в целом в регионе Персидского залива.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна начались во вторник, 15 октября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Главы двух государств обсудили широкий круг вопросов как в области двухстороннего сотрудничества, так и по обширной международной повестке.

В целом о диалоге



Президент РФ отметил, что между странами сложилась традиция, практика по "сверке часов". Путин обратил внимание, что это приносит пользу не только двум странам, но и региону в целом.

"Политический диалог регулярен и содержателен… Продолжаются инвестиции и совместная работа в стартапах, в области энергетики, в области мирного атома. Продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+", — передает слова Путина РИА Новости.

О космических проектах



Объединенные Арабские Эмираты и дальше будут получать содействие России в космической отрасли. Президент России заявил, что российская сторона поможет арабскому государству в области спутниковой навигации и запуска спутников, а также поздравил власти ОАЭ с полетом их первого астронавта Хазаа аль-Мансури на орбиту. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что полет аль-Мансури состоялся благодаря поддержке и помощи России и ее президента.

"Это событие стало возможным благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи", — сказал Путин, обращаясь к наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент России выразил готовность и в дальнейшем помогать Эмиратам в космической отрасли, в том числе в таком направлении, как "спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту".

Об инвестициях, энергетике и углеводородах



В последние несколько лет активно формируются механизмы развития двустороннего инвестиционного сотрудничества России и ОАЭ. В ходе переговоров по вопросам экономического сотрудничества лидеры двух стран посетили выставку инвестиционных проектов и встретились с представителями деловых кругов. Ранее сообщалось, что главы государств обсудят координацию действий по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

© Sputnik / Алексей Никольский Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ

Лидеры отметили, что Москва и Абу-Даби продолжают совместную работу в рамках коммерческих проектов, а также в сфере энергетики и мирного атома. Стороны координируют усилия и политику на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках соглашения ОПЕК+. Власти ОАЭ подтверждают, что западные санкции не скажутся на развитии российско-эмиратских отношений.

Таким образом, ОАЭ наряду с Китаем могут стать одним из основных источников иностранных инвестиций в условиях финансовой изоляции со стороны Европы и США.

О ситуации на Ближнем Востоке

Президент России обратил внимание на существующую возможность открытого диалога Москвы и ОАЭ, что приносит пользу не только двум странам, но и региону в целом. Комментируя отношения между странами ближневосточного региона, российский лидер подчеркнул, что для того, чтобы разобраться в существующих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, необходимо вести диалог. Путин отметил, что он может разделять озабоченности ОАЭ и Саудовской Аравии, однако решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства. Россия же будет делать все для того, чтобы обеспечить условия для такой позитивной динамики, добавил Владимир Путин.

Подарок принцу

В завершение визита президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого кречета.

© Sputnik / Алексей Никольский Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ

Глава российского государства получил ответный дар от наследного принца - макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.

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