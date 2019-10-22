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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Абхазия

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, встреча длилась более шести часов.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились о ряде соглашений по ситуации на севере Сирии, сообщает РИА Новости.

Договоренности по ситуации в Сирии российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

"Решения <...> позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал Путин.

Стороны подписали меморандум, который на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Несколько часов до войны: как Путин и Эрдоган решат проблему курдов

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган подробно разъяснил ему цели и задачи турецкой военной операции в Сирии, а также отметил, что Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности сирийского государства.

Путин заявил, что ситуация "на земле" в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.

Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Также два государства обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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Теги:
Реджеп Эрдоган, Владимир Путин, Сирия, Россия, Турция


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