Горбачев назвал виновников развала СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, говоря о развале Союза, заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, что было невозможно жить так, как прежде.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил изданию Der Spiegel, что виновными в развале союза считает организаторов августовского путча 1991 года, цитирует Горбачева РИА Новости.

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", — сказал Горбачев.

Он добавил, что не сожалеет о перестройке и считает одной из важнейших ее сторон новое внешнеполитическое мышление, которое опиралось на универсальные ценности и свободу выбора, и элита СССР понимала, что необходимы изменения.

При этом экс-глава СССР признал, что на пути реформ были ошибки и промахи, а также выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основании итогов референдума весной — летом 1991 года появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.

Абхазия и Южная Осетия, принявшие участие во Всесоюзном референдуме, проголосовали за сохранение СССР. Согласно сообщению Центральной комиссии референдума, в частности, в Абхазской АССР в голосовании приняли участие 52,3% числа граждан, включенных в списки для голосования, из которых 98,6% ответили "да".

Однако в дальнейшем воля граждан была проигнорирована рядом политических деятелей и Союз прекратил свое существование в результате подписанных руководителями России, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений.

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