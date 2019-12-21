Россия и Украина договорились о газовом контракте на пять лет: детали

Министрам энергетики России и Украины удалось достичь соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину в пятницу 20 декабря.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что новый контракт между РФ и Украиной будет подписан до Нового года.

Цена вопроса

Глава "Газпрома" Алексей Миллер раскрыл в субботу 21 декабря детали договора России и Украины, отметив, что транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах, пишет РИА Новости.

"С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. "Нафтогаз" выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода", — заявил он.

По словам Миллера, стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.

Еврокомиссия гарантирует в рамках нового соглашения соответствие транзита нормам права Евросоюза. Украинская сторона, в свою очередь, гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

Прямые поставки Киеву и тариф

В "Газпроме" также сообщили, что был подписан некий протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и "урегулировании взаимных требований".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что, согласно договоренностям, тариф на транспортировку газа будет расти, его будет определять регулятор. Однако, по его словам, пакетные договоренности не включают пункт о прямых поставках газа Киеву.

Отмечается, что обе компании - "Нафтогаз" и "Газпром" - договорились и об оплате услуг по организации транзита газа, однако данная сумма является коммерческой тайной.

Судебные разбирательства

Стороны также решили вопросы судебных разбирательств по газу и урегулировали взаимные претензии, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда. "Нафтогаз" и "Газпром" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.

Дмитрий Козак также обозначил, что все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе газотранспортной системы Украины теперь будет нести "Нафтогаз", и это позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита.

По его словам, если схема будет работать, то Россия и Украина смогут вернутся к вопросу продления транзита после 2024 года и на более длительный срок.

История конфликта

Россия и Украина с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

В пятницу сторонам все же удалось окончательно согласовать все вопросы и договориться о подписании контракта на транзит. Об этом сообщил сначала "Газпром", а затем первым подтвердил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак. О достижении договоренностей сообщили также министерства энергетики России и Украины.

Формат и дата подписания нового договора неизвестны.