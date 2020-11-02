Протесты и несогласная оппозиция: парламентские выборы в Грузии

В субботу 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая в стране партия "Грузинская мечта", однако она не набрала 50%, необходимых для однопартийного большинства.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. По подсчетам ЦИК Грузии в парламент попали семь партий и два блока, однако политическая оппозиция оказалась недовольна результатами, и в стране уже второй день беспокойства и протесты.

ЦИК Грузии к вечеру следующего после выборов дня подсчитал 100% данных с избирательных участков.

При этом во всех восьми одномандатных округах Тбилиси состоится второй тур выборов.

Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов - более 50% голосов. Всего в стране 30 одномандатных округов.

Во второй тур выходят кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного "Единого национального движения".

Вторые туры парламентских выборов в одномандатных округах должны состояться в Грузии через три недели - 21 ноября.

Оппозиция заявляет, что победившая правящая партия "Грузинская мечта" приписала себе несколько принципиальных процентов. Оппоненты отвечают на такие обвинениям тем, что оппозиционные силы заранее готовились к революционному сценарию.

В воскресенье 1 ноября сторонники оппозиции собрались на акцию протеста у парламента в центре Тбилиси.

Участники акции у парламента Грузии сформировали колонну и двинулись в сторону резиденции грузинского миллиардера, основателя и лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, требуя распустить ЦИК и новые выборы. Кордон полиции перекрыл протестующим путь к резиденции.

В понедельник 2 ноября генеральный секретарь движения "Грузинский марш-национальное движение" заявил, что движение начинает пикетирование центрального офиса "Грузинской мечты".

Депутаты парламента Грзуии избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.