Протесты продолжаются: что происходит в Грузии после выборов в парламент

Митинги недовольных результатами парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, продолжаются больше недели.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах большинство в парламенте и право единолично формировать правительство.

Однако ни одна из участвовавших в выборах оппозиционных партий Грузии не признала результатов прошедших парламентских выборов.

Оппозиция заявляет, что итоги голосования были фальсифицированы, и обещают собрать на акциях с требованием повторных выборов десятки тысяч человек.

В воскресенье во время разгона митингов в Тбилиси и Батуми пострадали 14 полицейских и протестующих, трое представителей СМИ, была повреждены пожарная и полицейская техника. По сообщениям правоохранительных органов, ими применялся перцовый спрей, но не слезоточивый газ, вопреки появившейся в СМИ информации.

В понедельник также анонсирована акция протеста в центре Тбилиси.

Накануне полиция применила водомет, чтобы разогнать протестующих у здания ЦИК. Оппозиция требует отставки главы Центризбиркома и перевыборов депутатов парламента.

Центризбирком заявляет, что, несмотря на жесткое давление со стороны оппозиции, продолжает работать и доведет парламентские выборы до логического конца.

В ЦИК подчеркивают, что избирательный процесс еще не завершен и пока известны лишь предварительные результаты. На данном этапе идут судебные процессы и перепроверка данных в окружных избирательных комиссиях.

При этом правительство ввело ограничения на передвижение граждан из-за коронавируса - они будут действовать начиная с понедельника, 9 ноября, с 22:00 до 05:00.