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Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе большой трагедией

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/politics/20201110/1031259516/Putin-nazval-proiskhodyaschee-v-Nagornom-Karabakhe-bolshoy-tragediey.html

Российский президент Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Нагорном Карабахе большой трагедией, пишет РИА Новости.

"Происходящее в Карабахе - по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - сказал Путин.

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.

Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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