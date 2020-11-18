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Пашинян опубликовал план работы правительства Армении

© AFP 2019 / TIGRAN MEHRABYAN
Политика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/politics/20201118/1031305002/Pashinyan-opublikoval-plan-raboty-pravitelstva-Armenii.html

Никол Пашинян отметил, что главная цель документа - обеспечение демократической стабильности Армении.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал план действий по Карабаху.

"Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он в Facebook.

В посте он перечислил основные пункты дорожной карты:

  • реставрация переговорного процесса в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, приоритет — определение статуса Карабаха;
  • возвращение жителей Карабаха в свои дома, восстановление жилого фонда и инфраструктуры Карабаха и Армении;
  • обеспечение соцгарантий семьям погибших, решение проблем раненых;
  • освобождение пленных;
  • психологическая реабилитация "участников войны и в целом общества".

В плане также — реформа вооруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда.

По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.


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