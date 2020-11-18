Пашинян опубликовал план работы правительства Армении

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал план действий по Карабаху.
"Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации, обеспечение стабильности и безопасности", — написал он в Facebook.
В посте он перечислил основные пункты дорожной карты:
- реставрация переговорного процесса в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, приоритет — определение статуса Карабаха;
- возвращение жителей Карабаха в свои дома, восстановление жилого фонда и инфраструктуры Карабаха и Армении;
- обеспечение соцгарантий семьям погибших, решение проблем раненых;
- освобождение пленных;
- психологическая реабилитация "участников войны и в целом общества".
В плане также — реформа вооруженных сил, преодоление эпидемии, восстановление экономики, решение демографических проблем, изменение избирательного кодекса, принятие закона о партиях и внедрение института специализированных судей как первый шаг создания антикоррупционного суда.
По расчетам властей, реализация займет полгода. Пашинян намерен представить отчет в 2021-м.