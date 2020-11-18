Пашинян опубликовал план работы правительства Армении

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Бжания обсудил возобновление работы аэропорта с замруководителя Росавиации Делегация Росавиации прибыла в Абхазию для изучения текущего технического состояния и определения дальнейших шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. 17