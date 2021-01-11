Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии

Президентские выборы проходили в Кыргызстане 10 января. Одновременно с выборами президента в республике провели референдум по форме правления.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 84,16% голосов, следует из предварительных данных ЦИК республики, сообщается на сайте Sputnik Кыргызстан.

Президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах.

На должность главы государства претендовали 17 кандидатов: Садыр Жапаров, Канатбек Исаев, Мыктыбек Арстанбек, Клара Сооронкулова, Имамидин Ташов, Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров, Женишбек Байгуттиев, Эльдар Абакиров, Курсан Асанов, Арстанбек Абдылдаев, Равшан Джеенбеков, Бактыбек Калмаматов, Бабыржан Тольбаев, Каныбек Иманалиев.

Также в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.

В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков, протестующие были недовольны итогами парламентских выборов. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. В ноябре он сложил полномочия для участия в выборах.

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