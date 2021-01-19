Трамп считал себя отличным президентом: почему он уходит с импичментом

Уникальный стиль Дональда Трампа надолго запомнится не только американцам. Он заключал и разрывал сделки, возвращал Америке величие, устраивал скандалы, "подстрекал к мятежу". Его воспевали и проклинали.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Так или иначе, до недавнего времени у сторонников 45-го президента США были весомые доводы в пользу переизбрания, но все резко изменилось. Почему успехи Трампа сошли на нет, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Не надо союзов

"Зачем Ким Чен Ыну оскорблять меня и говорить, что я старый, ведь я бы НИКОГДА не назвал его "низким и толстым". Да, я стараюсь с ним подружиться, и, может, когда-то у меня получится". Накануне этого заявления 2017 года в КНДР американского президента охарактеризовали как "выжившего из ума старика" — из-за "воинственного турне" по азиатским странам.

Обмен колкостями не помешал Трампу стать первым главой США, ступившим на землю Северной Кореи. Контакты наладились, но ненадолго. Даже три саммита не дали особых результатов.

С другим азиатским партнером — Китаем — отношения скатились до состояния худших в истории. Трамп собирался успешно провести торговую войну с "нарушителем международных обязательств и главным стратегическим противником США". Однако сделку не заключили, а санкции не отразились на правах человека в Гонконге и Синьцзяне. Градус противостояния поднялся так, что в мире заговорили о новой холодной войне.

Трампу не раз ставили в вину, что он мало внимания уделяет союзникам в Азии — Японии и Южной Корее, которые помогли бы сдерживать КНР. Впрочем, то же касалось и Европы. "Хотят, чтоб мы защищали их от России, и при этом отправляют туда миллиарды долларов, а мы, придурки, все это оплачиваем", — выражал Трамп недовольство европейскими партнерами. Неоднократно он заявлял о бесполезности военного блока, упрекал европейцев за малые взносы, а собственную позицию описал как "стабильную гениальность".

Прагматичная позиция

Другой большой провал Трампа — отношения с Россией. Наладить связи с Москвой — одно из ключевых обещаний его предвыборной кампании. Но спустя четыре года конфронтация только усилилась. Сказались внутренние распри, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Российский фактор используют как инструмент внутриполитической войны, и это не допускает реального сближения. Даже сам по себе диалог позиционировался как доказательство того, что Трамп — приятель и "щенок Путина". Это исключило любую возможность серьезного разговора", — полагает эксперт.

Однако, указывает Суслов, некоторые предвыборные обещания выполнены. Например, Белый дом теперь более рассудочно подходит к помощи другим странам. И все же восстановить величие Америки на международной арене Трамп не смог. "Противники не повержены. Напротив, позиции России и КНР укрепились, а Штатов — ослабли", — говорит политолог. Связано это, по его мнению, с внутренними проблемами и обострившимися противоречиями в трансатлантических отношениях.

"Трампу не удалось повернуть вспять перераспределение сил в мире, движение к многополярности. Хотя эти процессы в принципе необратимы", — подчеркивает Суслов.

Зато на Ближнем Востоке были успехи. "Сделка века" в первоначальном варианте не состоялась, но Вашингтон помирил с Израилем сразу несколько арабских стран. И давление на Иран усилил, как и обещал.

На пять с плюсом

Несмотря на неоднозначные оценки внешней политики, чаяния простых американцев Трамп оправдал. Все четыре года рейтинг одобрения главы государства был стабильно высоким и даже в преддверии первого импичмента в 2019-м в среднем показывал 41 процент.

Трамп считал успех заслуженным и в шутку называл себя единственной оставшейся в стране звездной персоной. "Я бы поставил себе как президенту пять с плюсом", — заявил он в интервью передаче Fox and Friends.

Как и обещал, он изменил работу федеральной судебной системы. Назначил 220 федеральных судей, троих — в Верховный суд. Они будут определять ход внутриполитических событий на протяжении долгих лет. Хотя оспорить результаты выборов это ему не помогло.

При поддержке обеих партий Трамп начал реформировать систему уголовных наказаний. При нем же появились изменения в налогообложении. Платеж для корпораций снизили с 35 до 21 процента. Сторонники решения считают, что это стимулирующий фактор. Противники же уверены: так Трамп позволил корпорациям наживаться на среднем классе. Как бы то ни было, обещание сдержано.

Вирус-разрушитель

Еще год назад главной заслугой президента считали успехи в экономике. По оценкам Bloomberg, дела шли лучше, чем при Обаме. Уровень безработицы упал до рекордно низких трех с половиной процентов. С такими показателями Трамп мог бы выиграть ноябрьские выборы, но работе его администрации помешала пандемия коронавируса.

"Нельзя сказать, выполнил он обещания или нет. Объективные обстоятельства не дали закончить начатое", — говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. При Трампе, напоминает он, Штаты стали ведущим экспортером нефти и газа. "Трамп и новую кампанию хотел строить на основе экономических достижений, но стратегия рухнула, все перечеркнуто. Не им самим — так сложилось".

Фиаско потерпел и "феноменальный план Трампа по здравоохранению" под лозунгом "медстраховки — всем". Пандемия показала: осуществить задуманное не удалось.

Расовые бунты, охватившие страну летом после убийства полицейскими чернокожих, тоже причисляют к промахам Трампа. Критики упрекают его в потворстве неонацистам. Один из самых противоречивых моментов — столкновения сторонников и противников сноса памятника конфедератскому генералу Роберту Ли в Шарлотсвилле. Из-за беспорядков погибла женщина. Трамп тогда заявил, что хорошие люди были по обе стороны баррикад, чем разозлил представителей левого движения.

В поддержке радикальных идей его обвиняли неоднократно. Под конец президентского срока второй раз подвергли импичменту — за отказ решительно осудить собственных приверженцев, которые увлеклись темой "украденных выборов" и устроили первое за двести лет вторжение в Капитолий.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на 70 миллионов сторонников, проголосовавших за него на выборах, из Белого дома он уходит, рискуя навсегда распрощаться с политической карьерой. Более того, войти в историю как президент, нанесший наибольший вред своей стране.