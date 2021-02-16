США отказались участвовать во встрече по Сирии в Сочи

Международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (Россия, Турция, Иран) проходит в Сочи 16-17 февраля.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. США отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, пишет РИА Новости.

Приглашение для участия в конференции было направлено и американской стороне, но от них был получен отказ.

"В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, еще не совсем определились с линией на сирийском направлении", - сказал Лаврентьев журналистам.

Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что заседание ранее откладывалось из-за пандемии коронавируса и было намечено на сентябрь в Казахстане, но провести его не удалось из-за ограничений, связанных с COVID-19. Лаврентьев добавил, что в Сочи также прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном.

"Кроме того, прибыли делегации из (управления) верховного комиссара по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста. Прибыли наблюдатели из Иордании, Ирака, Ливана", - отметил он.

На встрече планируется подвести итоги, "наметить реальные ориентиры и приступить к их выполнению"

"Мы договорились с участниками мероприятия о том, что уделим внимание вопросам политического урегулирования сирийского кризиса, сопровождению работы конституционного комитета в Женеве. Переговорим, конечно, со спецпосланником генсека ООН Педерсеном о том, что мы можем сделать, чтобы создать конструктивную атмосферу (работы – ред.) Конституционного

В числе приоритетных вопросов Лаврентьев также назвал борьбу с терроризмом.

"Все мы понимаем, что ситуация очень тревожная. Нужно сделать все для того, чтобы не допустить эскалации насилия, нового витка вооруженного противостояния. Это будет губительно не только для Сирии, но принесет негативные последствия для всего региона", - добавил Лаврентьев.

Он также подчеркнул, что российская делегация в ходе переговоров на различных уровнях намерена затронуть и вопросы возвращения беженцев. При этом он подчеркнул, что "астанинский формат" до сих пор "остается единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего разрешения сирийского кризиса".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.