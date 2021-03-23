Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального, Брюссель ввел новые антироссийские санкции.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И, сообщает РИА Новости.

При этом министр отметил, что в Европе остались лишь единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, а остальные разрушили все имевшиеся механизмы.

"Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", – добавил он.

Лавров сказал, что Москва готова восстанавливать связи, если в Евросоюзе решат устранить возникшую аномалию.

Противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД России назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.

В Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.