МИД Абхазии отчитался об итогах 52-го раунда Женевских дискуссий

25-26 марта в Женеве состоялся 52-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. На очередном раунде Женевских дискуссий основное внимание было уделено выработке и согласованию совместного документа о международных гарантиях неприменения силы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Абхазии.

Представители Абхазии предложили новый вариант текста устного совместного заявления, однако грузинская сторона вновь отказалась реагировать на очередное предложение абхазской стороны по этому ключевому вопросу повестки дня, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

"В очередной раз в результате крайне неконструктивного подхода, который демонстрирует грузинская делегация, сторонам не удалось согласовать компромиссное решение по данному вопросу", - говорится в сообщении МИД Абхазии.

Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками дискуссий, за исключением представителей Грузии, была охарактеризована как спокойная и стабильная. Положительная оценка была дана гуманитарным коридорам, организованным абхазскими властями.

Участники встречи поддержали необходимость принятия совместных шагов по разблокированию работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных форматов работы Женевских дискуссий. Абхазская сторона в очередной раз подтвердила свою приверженность в возобновлении работы этого механизма, "при условии внесения в повестку дня конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес".

При обсуждении борьбы с распространением COVID-19, представители Республики Абхазия выразили слова благодарности России и международным организациям за оказанную поддержку в деле защиты от коронавирусной инфекции в Абхазии. Было отмечено, что распространение вируса в республике пошло на спад, и в ближайшее время Абхазия ждет поставки российской вакцины "Спутник V".

На переговорах абхазская сторона выразила свою серьезную озабоченность в связи с углублением военно-технического сотрудничества Грузии с США и НАТО. Было подчеркнуто, что продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии может привести к непредсказуемым последствиям и способно спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе. В связи с чем абхазская сторона подтвердила свои намерения продолжать развитие и укрепление военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

В рамках работы второй рабочей группы обсуждались гуманитарные вопросы, в частности, абхазская сторона в очередной раз поставила вопрос о возможности использования абхазских национальных паспортов для передвижения по миру. Также были затронуты вопросы образования, доступа к медицинскому обслуживанию и другие.

Стороны намерены продолжить обсуждение актуальных вопросов на предстоящем раунде, который запланирован на 29-30 июня 2021 года.