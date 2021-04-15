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Белый Дом в Вашингтоне

США ввели новые санкции против России

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Абхазия
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США также ввели санкции против пяти физических лиц и трех компаний в связи с Крымом.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. США ввели новые санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", - говорится в заявлении Белого дома.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". Отмечается, что в перечень попал военный технополис "Эра".

В документе сказано, что Служба внешней разведки России причастна к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием SolarWind.

Кроме того, санкционный список пополнился 32 компаниями и гражданами России с пометкой "за вмешательство в выборы".

"США привержены обеспечению безопасности наших союзников и партнеров, наши усилия призваны еще раз подтвердить нашу приверженность этому основополагающему принципу", — говорится в релизе Белого дома.

Помимо этого, американские власти высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Утром первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что при отправке дипломатов на родину Москва ответит зеркально.

В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.

Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до введения санкций заявлял, что их обсуждение "никоим образом" не будет способствовать встрече президентов.

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