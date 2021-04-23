Медведев дал оценку отношениям США и России

За последние годы, по словам Медведева, отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Кризисом назвал нынешнее состояние отношений России и США зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своей статье для РИА Новости.

Он считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более острых периодов, когда любой неверный шаг и отсутствие терпения могут вызвать угрозу прямого военного столкновения.

"Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис", - написал Медведев.

В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. "Время было несколько иным, чем сейчас", признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, "была очень схожей". Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать.

Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и "в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы", добавил он.

"Сегодня же это - антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода - ред.) "Северному потоку 2", встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно", - отметил Медведев.