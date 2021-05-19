Россия денонсировала Договор по открытому небу

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Госдума России приняла закон о денонсации Договора по открытому небу, сообщает РИА Новости.

Решение было единогласным.

Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова.

В свое время ратификация Договора заняла 6,5 лет, напомнил замглавы МИД Сергей Рябков. Аргументом в участии стало участие в договоре США и возможность проведения наблюдательных полетов над Америкой, отметил представитель МИД России. Подходы США стали ужесточаться с 2017 года, Вашингтон стал вводить ограничения, существенно сокращая возможность проведения Россией наблюдательных полетов, при этом США имеют возможность получать данные о полетах над Россией со стороны стран НАТО.

"Нам выходить из договора в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности. Если самолеты стран — сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?" — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Совет Федерации России планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание отложат, предположительно, на начало лета.

Договор по открытому небу вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств. В Министерстве иностранных дел России не раз заявляли, что Россия не пойдет на уступки в этой области.

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