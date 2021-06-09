Лавров: на Западе не готовы к честному диалогу с Россией

Нормализация взаимоотношений с США возможна только в случае равноправного и стабильного диалога, говорит глава МИД России.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на заседании международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", пишет РИА Новости.

"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

По словам министра, Москва будет активно способствовать продолжению мирных перемен, в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем.

"Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило", - добавил Лавров.

"Не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношении с зарубежными партнерами будем определять мы сами и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами и ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в уставе Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.

"После того как американцы разрушили многие из договоров, например, Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора", - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что Россия готова к работе с любым партнером, но "никакой игры в одни ворота не будет". "Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей", - отметил он.

"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписываться на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в среду.

"Примаковские чтения" проводятся с 2015 года Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. В 2021 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.