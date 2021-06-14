Путин заявил, что после его ухода ничего "не обрушится в одночасье"

Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC сказал, что в качестве преемника видит преданного России человека с конструктивными взглядами.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента Россия не рухнет. Об этом пишет РИА Новости.

"Страна не обрушится в одночасье", - такую формулировку в вопросе предложил журналист американской телекомпании NBC, который брал у Путина интервью. Он напомнил о поправках в Конституцию, которые дают нынешнему президенту возможность оставаться в должности до 2036 года, и спросил, что будет с Россией дальше.

"А что обрушится в одночасье? <...> Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?" — сказал президент.

Президент напомнил, что в 2000 году, когда он пришел к власти, Россия балансировала на грани сохранения суверенитета, большое число людей жило за чертой бедности, а уровень ВВП "упал ниже плинтуса". Сейчас же, по мнению Путина, ситуация другая, хоть в России и много проблем.

Путин добавил, что будет поддерживать преемников, если они действительно готовы служить стране, несмотря на их критику в свой адрес.

"Если я увижу, что <...> какой-то человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", — заявил Путин.

Президент добавил, что когда-то всем людям придет замена, и назвал этот процесс "естественным, биологическим". В то же время он выразил уверенность, что фундаментальные основы российского государства останутся прежними и страна "будет твердо стоять на ногах". Он подчеркнул, что его жизнь после президентства — "вопрос третьестепенного значения", а самое главное — "судьба страны и ее народа".

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