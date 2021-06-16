23:46 16 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.03
  • EUR87.35
Поиск

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как "пришить" старушку: премьера "Дорогой Памелы" в Абхазском драмтеатре
Одна судьба на двоих: "Ашана" собирает деньги на лечение братьев Паразия
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться