Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах, об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех 2008 избирательных участках страны.

По данным ЦИК, сторонники Пашиняна набрали 53,92% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04 %.

Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для этой партий проходной барьер составляет пять процентов.

Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами", чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".

Пашинян также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.

Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными. "Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", - заявили в альянсе.