В МИД Абхазии рассказали об итогах 53-го раунда Женевских дискуссий

Проведение следующего 54-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 12-13 октября 2021 года.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В Женеве состоялся 53-й раунд Международных Женевских дискуссий, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии, говорится в сообщении МИД республики.

Представители трех стран подчеркнули, что подобные действия способны подорвать многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе.

Абхазская сторона также призвала Сопредседателей Международных Женевских дискуссий обратить пристальное внимание на участившиеся случаи нарушения воздушного пространства республики воздушными судами иностранных государств.

В МИДе отмечают, что эти действия приобретают частый и неконтролируемый характер и расцениваются в качестве преднамеренной провокации со стороны Грузии.

В целом ситуация на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах была оценена как стабильная и предсказуемая, за исключением представителей Грузии.

По традиции основное внимание было уделено обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы. Однако, грузинская сторона вновь заблокировала продвижение этого вопроса.

Была подтверждена общая заинтересованность в необходимости создания новых подходов для продвижения работы в данном направлении. Этот вопрос перенесли на следующий раунд Международных Женевских дискуссий.

Абхазские дипломаты отмечают, что грузинская сторона упрямо продолжает навязывать обсуждение проблемы беженцев и политизацию этой тематики на всех международных площадках, где не учитывается мнение представителей Абхазии и Южной Осетии. Поэтому обсуждать эти вопросы в Женеве не представляется возможным.

В ходе раунда участники встречи единодушно высказались за скорейшее разблокирование работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гале.

В рамках работы группы по гуманитарным вопросам прошло обсуждение актуальных тем связанных со свободой передвижения, образования и ряда других вопросов.