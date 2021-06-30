В МИД Абхазии рассказали об итогах 53-го раунда Женевских дискуссий

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В Женеве состоялся 53-й раунд Международных Женевских дискуссий, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.
Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии, говорится в сообщении МИД республики.
Представители трех стран подчеркнули, что подобные действия способны подорвать многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе.
Абхазская сторона также призвала Сопредседателей Международных Женевских дискуссий обратить пристальное внимание на участившиеся случаи нарушения воздушного пространства республики воздушными судами иностранных государств.
В МИДе отмечают, что эти действия приобретают частый и неконтролируемый характер и расцениваются в качестве преднамеренной провокации со стороны Грузии.
В целом ситуация на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах была оценена как стабильная и предсказуемая, за исключением представителей Грузии.
По традиции основное внимание было уделено обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы. Однако, грузинская сторона вновь заблокировала продвижение этого вопроса.
Была подтверждена общая заинтересованность в необходимости создания новых подходов для продвижения работы в данном направлении. Этот вопрос перенесли на следующий раунд Международных Женевских дискуссий.
Абхазские дипломаты отмечают, что грузинская сторона упрямо продолжает навязывать обсуждение проблемы беженцев и политизацию этой тематики на всех международных площадках, где не учитывается мнение представителей Абхазии и Южной Осетии. Поэтому обсуждать эти вопросы в Женеве не представляется возможным.
В ходе раунда участники встречи единодушно высказались за скорейшее разблокирование работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гале.
В рамках работы группы по гуманитарным вопросам прошло обсуждение актуальных тем связанных со свободой передвижения, образования и ряда других вопросов.