Политолог: национализм – авангард украинской политики

Почему итогами украинской "незалежности" стал расцвет национализма, как на государственном уровне ущемляют права русскоязычного населения и поддерживают радикалов – в материале Sputnik.

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Концепция "не Россия" привела к кризису

За 30 лет Украина не состоялась как государство, подчеркивает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Причина этому - крайне неудачный формат построения государства, искусственная концепция "Украина – не Россия", ориентирующаяся на противостояние РФ во всем.

После распада Советского Союза лишь пять бывших республик имели большую состоявшуюся историю государственности в рамках тех границ, которые они занимали: Россия, Армения, Грузия, Литва и Молдова, объясняет Мирзаян. Все остальные советские республики были скроены в период Советского Союза, и одна из них - Украина.

"Можно было строить государственность, как строили ее белорусы и казахи, на условиях гражданской нации, потому что они прекрасно понимали, что на их территории проживают люди разных национальностей, вероисповеданий и языковой принадлежности. Украинцы вместо того, чтобы строить многонациональное государство, стали создавать "не Россию", государство, которое должно было максимально демонстрировать свою нерусскость", - отмечает эксперт.

Соответствующим образом переписывалась история, где Украина существовала как отдельный субъект международных отношений, обращает внимание политолог. В итоге, это лишь раскалывало украинское общество на русскоязычных и нерусскоязычных.

"После Майдана украинские власти лишь усилили накал этой неправильной политики. Они уже стали строить "не Россию", а, абсолютно правильно подметил Владимир Путин, "Антироссию". То есть государство, не просто отрицающее свою русскость, а противостоящее и конфликтующее со всей русскостью, что было логичным продолжением, так сказать, эволюцией политики "не Россия", - заключает эксперт.

По его мнению, результат такой политики налицо: на Украине происходит деиндустриализация, депопуляция, гражданская война, экономически перманентный кризис, "когда страна стоит на паперти у Международного валютного фонда и Европы".

Геноцид русских

В Декларации о государственном суверенитете Украины есть глава, где сказано, что Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, национальной принадлежности, образования, языка, политических взглядов, места жительства и так далее. Однако на деле это положение полностью ушло в забвенье, утверждает председатель Союза кинематографистов Донбасса Роман Разум.

"Русскоязычное население ущемляют в правах. Русские дети не могут учиться в русской школе и изучать родной язык. Под запретом русские фильмы и песни. Еще до 2014 года можно было считать, что равенство соблюдается, но после того, как произошел госпереворот и началась гражданская война, все стало хуже", - говорит собеседник Sputnik.

В 2020 году на Украине был принят закон о среднем образовании. Согласно этому акту, украиноязычные этнические украинцы и представители "коренных народов" (фактически – только крымские татары, караимы и крымчаки) имеют право учиться на родном языке 100% учебного времени; носители "языков стран ЕС" - до 40% учебного времени; русским и русскоязычным позволяется учиться на родном языке не более 20% времени.

К тому же, Генеральная прокуратура Украины методически отменяет решения местных властей о региональном статусе русского языка, принятые на основании так называемого "Закона Кивалова – Колесниченко". Закон хотели ликвидировать сразу после победы "майдановцев" и окончательно признали "антиконституционным" в марте 2018 года.

В июле 2021 года с подачи президента Владимира Зеленского был принят законопроект о коренных народах, к которым русские, по мнению Киева, не относятся.

"Однозначно, происходящее можно назвать геноцидом русскоязычного населения. Более того, русских на Украине физически истребляют. Из-за гражданской войны большое количество людей покинули страну", - говорит Разум.

По данным администрации президента РФ, с 2016 по 2020 год почти миллион граждан Украины получили российское гражданство. Согласно статистике МВД России, в 2020 году 62% иностранцев, получивших паспорт РФ, – граждане Украины.

Дискриминация по месту жительства

К тому же в современных украинских реалиях конституционная норма о недопустимости дискриминации "в зависимости от места жительства" не касается жителей Донбасса. С 1 декабря 2014 года, в соответствии с указом президента Петра Порошенко установлена финансово-экономическая и транспортная блокада неподконтрольной Киеву части Донбасса. Чтобы получить положенные пенсии и пособия, местным жителям необходимо выехать на "подконтрольную территорию", что зачастую невозможно физически.

"Нам не дали голосовать на президентских выборах в Украине. А пенсионеры вообще стали самым многострадальным слоем нашего населения. Им приходится чуть ли не сутки проводить в очередях на границе с Украиной, чтобы въехать в страну и получить положенные выплаты", - комментирует Разум.

Нацисты стали национальными героями

Сегодняшняя Украина – это страна, где нацистских преступников возводят в статус национальных героев, а дискриминация по этническому, языковому и региональному признаку стала частью государственной политики. Те, кто на Украине пропагандирует нацистскую идеологию, даже пользуются покровительством силовиков.

Национализм – авангард политики "Антироссии", считает Геворг Мирзаян. Именно силовики занимаются "публичным прессованием всех тех, кто еще сохраняет в себе русскую идентичность".

"Массовое избиение полицейскими русскоязычных повлияло бы на публичный имидж Украины. А боевики-нацисты и радикальные националисты вполне себе могут этим заниматься. Они прокси – это люди, которые делают то, что по этическим или репутационным причинам не может сделать украинская власть в рамках своей политики "Антироссия"", - объясняет политолог.

По мнению эксперта, такая политика приведет к дальнейшей деградации общества, украинской государственности, к системным проблемам и, соответственно, к территориальному распаду Украины.