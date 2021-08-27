Зеленский: Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море

Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши, пишет РИА Новости.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО", - заявил он.

По словам Зеленского, военные угрозы вокруг Украины нарастают, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий.

"Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы", - заявил Зеленский.

По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.