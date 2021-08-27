18:37 27 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.99
  • EUR87.03
Поиск

Зеленский: Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море

© Foto / страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
Политика
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1b/1033112770.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/politics/20210827/1033112771/Zelenskiy-Ukraina-vystupaet-za-usilenie-prisutstviya-NATO-v-Chernom-more.html

Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши, пишет РИА Новости

© Sputnik / Максим Блинов
МИД прокомментировал заявление Зеленского о военном присутствии России в Абхазии

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО", - заявил он.

По словам Зеленского, военные угрозы вокруг Украины нарастают, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий.

"Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы", - заявил Зеленский.

По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Переломный момент: День признания независимости Абхазии
Триумф команды России на конкурсе "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2021
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться