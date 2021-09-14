Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Москве

Переговоры президентов России и Сирии прошли в Кремле. Башар Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Москве, сообщает РИА Новости.

Путин поздравил своего сирийского коллегу с прошедшим днем рождения и высказался о результатах выборы главы государства в Сирии.

Он отметил, что результат выборов говорят о том, что люди доверяют Асаду, "несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет".

Кроме того, Путин оценил, как его коллега справляется с налаживанием диалога с оппонентами.

"Знаю, что Вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед", — сказал президент.

Консолидации страны, уверен он, мешают незаконно присутствующие в Сирии иностранные вооруженные силы.

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", — пояснил российский лидер.

Асад негативно высказался об ограничительных мерах в адрес Дамаска.

"Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но, тем не менее, это имеет место", — посетовал президент Сирии.

Он добавил, что проводимые Дамаском политические процессы "примерно уже как три года остановились".

Ситуация с террористами

Путин также обратил внимание, что в Сирии продолжают действовать боевики.

"К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", — добавил президент России.

Асад, в свою очередь, признал, что совместными усилиями страны достигли успеха в борьбе с террористами.

"Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину", — подчеркнул сирийский лидер.

Борьба с COVID-19

Президент России также рассказал о поставках российских препаратов против коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Арабскую Республику.

"Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию", — рассказал Путин.