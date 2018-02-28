Четверть века: юбилейный чемпионат Абхазии по футболу стартует в Гагре

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с участием президента Федерации футбола республики Джумы Кварацхелия, который рассказал о 25-ом, Юбилейном чемпионате по футболу. 28 февраля чемпионат откроют ФК "Гагра" и "Самурзакан".

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный чемпионат Абхазии по футболу стартует во вторник 28 февраля в Гагре и откроют его футбольные клубы "Гагра" и "Самурзакан", рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент Федерации футбола Джума Кварацхелия.

"25-ый юбилейные чемпионат будет коротким и завершится в мае этого года, а 26-ой начнется осенью. В чемпионате участвует семь команд, к которым осенью присоединится еще три команды. Это связано с определенными финансовыми сложностями у этих клубов", — объяснил Кварацхелия.

Решение провести короткий чемпионат, уточнил Кварацхелия, связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне в мае 2018 года.

"В первую очередь, это сделано для нашей Национальной сборной, чтобы она могла лучше подготовиться и выбрать лучших игроков. Мы планируем просмотреть много молодых футболистов. У нас должно быть минимум два сбора и мы, по предварительной договоренности, проведем два матча с ФК "Спартак" Нальчиком и ФК "Краснодар", — сказал президент Федерации футбола Абхазии и отметил, что эти две встречи состоятся в Абхазии.

По словам Кварацхелия, нехватка искусственных полей и природно-климатические условия Абхазии — факты, которые повлияли на решение провести короткий чемпионат. Он отметил, что жара влияет не только на качество и зрелищность игры, но и на физическое состояние самих футболистов.

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"А во время дождей, не редко приходится переносить встречи в другие города, где есть поля с искусственным покрытием", — добавил он.

Президент Федерации футбола Абхазии рассказал о том, что уже началась работа по оформлению ВИЗ в Англию для Национальной сборной республики.

Джума Кварацхелия рассказал об опасениях, связанных с отказом в выдаче ВИЗ.

"МИД Абхазии поможет оформить нам ВИЗы на 35 человек в Ростове-на-Дону, но и сами организаторы ConIFA тоже заинтересованы, чтобы мы участвовали в этом чемпионате и договариваются о нас. Им будет не интересно без нас ", — сказал Кварацхелия.

"В формировании Национальной сборной, в первую очередь, Федерация футбола Абхазии делает ставку на игроков чемпионата республики и молодых дарований",- подчеркнул Кварацхелия. Около 70% состава сборной будет состоять из местных игроков. По его словам около 11, подающих большие надежды, талантливых молодых футболистов, должны будут пройти отбор и попасть в сборную.

Джума Кварацхелия добавил, что Федерация футбола Абхазии – это общественная организация, которой сложно находить средства на финансирование чемпионатов, сборов или же выездных матчей. Президент Федерации футбола добавил при этом, что государство старается им всячески помогать. По его словам, на поездку в Лондон уже выделено около трех миллионов рублей.

Не редко приходится самостоятельно находить средства, уточнил он, большая часть которых уходит на оплату услуг зарубежных футбольных судей.

"У нас нет своих судей, и мы вынуждены приглашать специалистов из России. 115 игр в год у нас обслуживают зарубежные судьи, которых надо привезти, разместить, обеспечить питанием и так далее", — рассказал Кварацхелия.

"Желающих проводить футбольные матчи среди местных судей, нет", — с сожалением подчеркнул Кварацхелия.

Он считает, что такая ситуация складывается в связи с неприятными инцидентами, которые периодически происходят во время игр. Но вместе с тем, президент Федерации уверен — "уровень футбольной этики повышается с годами".

За проявление неуважения в адрес судейского состава строго наказываются не только игроки, но и клубы, которые они представляют.

"Неспортивное поведение влечет за собой большие штрафы", — подчеркнул Кварацхелия.