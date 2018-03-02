ТПП Абхазии о выставке в Праге: еще одна победа над Грузией

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция по итогам участия ТПП Абхазии в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге, которая прошла с 15 по 18 февраля 2018 года.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Участие Торгово-промышленной палаты Абхазии в международной выставке в Праге стало еще одной победой над представителями Грузии, которые пытались сорвать все планы делегации из Абхазии, рассказала на пресс-конференции вице-президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава в пятницу 2 февраля.

"Минут за 40 до начала официальной части выставки к главе нашей делегации Геннадию Гагулия подошел исполнительный директор выставки, который очень долго пытался объяснить и извиниться за ситуацию, возникшую по требованию посольства Грузии в Чехии, которая оказывала давление на администрацию выставки и министерства регионального развития Чехии. Они пытались сделать все возможное, чтобы исключить наше участие, но к счастью им это не удалось сделать. Это еще одна наша победа над Грузией", — отметила Мерцхулава.

© Фото: Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия ТПП Абхазии приняла участие в международной выставке в Праге

Она добавила, что некоторые представители диаспоры Грузии в Чехии грозились прийти на выставку и замазать черной краской павильон ТПП Абхазии и сорвать баннеры. Из-за этих угроз администрация выставки даже предоставила абхазской делегации охрану.

Мерцхулава с нескрываемой радостью подчеркнула, что официальные структуры Грузии, в том числе МИД этой республики, не смогли повлиять на решение организаторов этой международной выставки, что говорит о постепенном завоевании симпатий со стороны европейских стран.

"Об этом свидетельствует и тот поток людей, которые посетили наш красочный павильон. Он привлек внимание не только баннерами и печатной продукцией, которая была переведена на чешский язык, но и, конечно же, абхазской продукцией. Подготовка к этой выставке проводилась на протяжении около года, но по понятным причинам мы не можем заблаговременно это афишировать, на это жалуются те, кто хотел бы лучше узнать Абхазию", — рассказала Тамила Мерцхулава и подчеркнула, что каждая подобная поездка сопровождается кропотливой работой.

© Фото: Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия ТПП Абхазии приняла участие в международной выставке в Праге

Большой интерес к павильону ТПП Абхазии был проявлен со стороны руководства и сотрудников турфирм, добавила Мерцхулава. Они старались получать больше информации о республики, интересовались контактами абхазских производителей и даже делились планами на совместное сотрудничество путем подписания соглашений и договоров. Особым спросом на выставке в Праге пользовались аджика, аджинджуху, вино, чача и печатная продукция, информирующая о туристическом, сельскохозяйственном и инвестиционном потенциале Абхазии.

По словам начальника управления по туризму ТПП Абхазии Инары Дауровой, многие представители взрослого поколения Чехии знакомы с республикой не понаслышке и некоторые из них даже бывали там в советские годы.

"Они очень хорошо знакомы с такими курортами Абхазии, как Гагра и Пицунда. С большой ностальгией эти люди задавали нам вопросы о том, какая сейчас обстановка в Абхазии, какими путями до нас можно добраться. Из их рассказа мы поняли, что к ним поступает много дезинформации от Посольства Грузии в Чехии и диаспоры. Мы, конечно, все подробно рассказали", — поделилась Даурова.

Для молодежи Чехии, которая много путешествует по миру, новость о существовании такой страны как Абхазия стала настоящим открытием, отметила сотрудница ТПП. Они заинтересовались республикой, как новым направлением в туристической отрасли и детально изучили вопрос получения виз, логистики и чем славится Абхазия.

Вице-президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава рассказала, что 16 февраля абхазский павильон на официальном уровне посетил торговый представитель РФ в Чешской Республике Сергей Ступарь. А на следующий день, 17 февраля, от имени посольства России в Чешской Республике гостем павильона стал первый секретарь посольства Александр Мовчан.

Помимо угощений, баннеров и печатной продукции, ТПП Абхазии презентовала видеоролик об Абхазии, в котором показали все достопримечательности республики.

Специалист управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности ТПП Абхазии Элана Цушба сказала, что была проведена огромная работа по освещению участия делегации из Абхазии на выставке в Праге в СМИ.

Заместитель Президента ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава подчеркнула, что вся эта работа была невозможна без личного участия президента Торгово-промышленной палаты республики Геннадия Гагулия, чьи деловые связи и личные дружеские отношения со многими официальными лицами европейских стран, облегчают преодоление препятствий по популяризации Абхазии в мире.