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Пресс-конференция о поездке делегации Абхазии в Республику Сербская

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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20 марта в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об итогах поездки делегации Республики Абхазия в Республику Сербская.

В пресс-конференции примут участие:

Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба;

Президент Торгово-промышленной Палаты Республики Абхазия, глава делегации Геннадий Гагулия;

Заместитель министра по курортам и туризму Республики Абхазия Астамыр Ахба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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