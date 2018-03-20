18:14 20 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-консференция об итогах туристической выставки в Москве

Представить Абхазию: чем была полезна туристическая выставка в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
86 0 0

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба, начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказали о результатах поездки делегации Абхазии на 25 Международную туристическую выставку MITT.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Что представили в Москве

В Международной туристической выставке MITT в Москве Абхазия приняла участие в третий раз. Республика представила на форуме и собственную сельхозпродукцию.

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Sputnik
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
11

"Интерес к нашей стране в том числе привлекают экологически чистые продукты. Сегодня активно на российских площадках обсуждают открытие таких туров и программ, которые называются "гастрономический туризм" и "аграрный туризм". Многие представители турбизнеса интересуются, есть ли у нас такие площадки. Представленная продукция подтверждает, что на территории  Абхазии есть такие площадки, где можно организовывать и составлять такие туристические программы", — подчеркнул заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

На туристическую выставку поехали туристические и экскурсионные организации страны.

"К выставке в Москве мы подошли командой и совместно показали наши туристические возможности", — рассказал замминистра.

Абхазский стенд, по словам Ахба, привлек интерес не только представителей турбизнеса из регионов Российской Федерации, но потенциальных  партнеров из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Астамыр Ахба поблагодарил Торгово-промышленную палату республики, "Абхазский союз туризма" и представителей туристической индустрии Абхазии, принявших участие в выставке MITT.

ТПП Абхазии приняла участие в медународной выставке в Праге
© Фото: Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
Абхазия участвовала в международной туристической выставке в Праге

"Мы были не только участниками выставки MITT, мы также посетили другую выставку, которая проходила с 10 по 13 марта, это "Интурмаркет". Мы увидели, как российские регионы представляют свои туристические услуги, которые у них есть", — подчеркнул Ахба.

Абхазский стенд занимал площадь в 45 квадратных метров.

"Мы из года в год увеличиваем площадь, начинали с 30 квадратных метров — уже дошли до 45 квадратов. Надеемся, чем больше участников будет, тем больше мы будем вкладывать в бюджет средства, чтобы максимально продвигать наши туристические объекты", — отметил замминистра.

Земля и кухня

Начальник управления по туризму ТПП Абхазии Инара Даурова рассказала, что Торгово-промышленная палата представила широкий спектр алкогольной, пищевой, печатной, сувенирной продукции, производимой в республике.

Фрукты, архивное фото
Sputnik
Абхазская корзина для гостей: как не перекормить и удивить

"Посетители выставки с большим удовольствием пробовали экологически чистую продукцию наших отечественных производителей, это различные абхазские вина, водка, сыры разных сортов, орех, фрукты и многое другое. Абхазия является для россиян популярным курортом, поэтому важным аспектом для увеличения турпотока является разработка новых туристических маршрутов", — уверена Даурова.

Одной из целей Торгово-промышленной палаты было показать, что в Абхазии есть большие возможности для развития агро- и гастротуризма, заметила она.

"Агро- и гастротуризм набирает большие обороты, и многие гости выставки, которые посетили абхазский павильон, задавали нам вопросы о том, есть ли в Абхазии винные туры, гастрономические и агротуры, экотуры, потому что наши достопримечательности им хорошо известны, и им необходимо посещать новые туристические маршруты", — сказала начальник управления по туризму ТПП Абхазии.

Уникальная возможность

"Это уникальный инструмент для сотрудничества и взаимного духовного обогащения. На выставке мы все были в одной "лодке", мы представляли Республику Абхазия, я думаю, что заняли достойное место. Стенд посетили практически все делегации, которые участвовали в выставке, Абхазия всегда всех интересует своей самобытностью, культурой, и интерес к ней очень большой", — поделилась наблюдениями президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Она отметила, что MITT  для Абхазии стал очень хорошим продолжением первого турфорума, прошедшего в Сухуме с 7 по 10 марта. С теми партнерами, кто не смог на него приехать, встретились уже в Москве.

"Договоренностей было очень много, мы их закрепили на выставке в Москве, пообщались с теми туроператорами и турагентствами, которые к нам приедут на рекламные туры в апреле, подписали договоры, контракты. Было около семи участников от "Абхазского союза туризма", все выразили свою благодарность и все заявили о том, что это было интересно и полезно", — заметила Анна Калягина.

Подобные выставки, помимо всего прочего, еще полезны и тем, что люди бизнеса могут пообщаться, считает она.

"Мы очень редко можем пообщаться именно по своему бизнесу, обсудить вопросы. Я думаю, что форумы и выставочные площадки — это самое важное для нас, тем более, что скоро новый туристический сезон", — сказала Калягина.

Специалисты туристического бизнеса собрались в Москве на 25 международную выставку MITT, которая проходила 13-15 марта в ЦВК "Экспоцентр". Выставка собрала представителей турбизнеса со всего мира. На Международной туристической выставке MITT в Москве было представлено более 200 стран и более 2 тысяч туристических организаций.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молочный комбинат, архивное фото
    Молочное будущее

    В магазинах казахстанского Усть-Каменогорска появилось молоко, выработка которого датирована завтрашним днем.

  • Деньги на столе. Архивное фото
    Миллионные потери

    Генпрокуратура Кыргызстана установила, что республика потеряла свыше 12 миллионов долларов из-за подлога документов. В деле могут быть замешаны крупные чиновники.

  • Военнослужащие во время первого этапа совместных тактических учений
    Мы с проверкой!

    Военные инспекторы из Италии до 23 марта будут проводить в Беларуси проверку. В состав группы также входит один сотрудник из США.

  • Калькулятор
    Налоговое "обновление"

    Жителей Латвии ждут новые налоги и пошлины. Это предусматривает план Евросоюза, направленный на увеличение своего бюджета, пишут латвийские СМИ.

  • Проверка манометров на Игналинской АЭС, 18 декабря 2009 года
    Инцидент на станции

    МИД Белоруссии получил ответ на официальное обращение к Литве с просьбой прояснить, что случилось на Игналинской АЭС в конце прошлого года.

  • Сплав по Днестру
    Спасти Днестр

    Международные эксперты опасаются за состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что может привести к катастрофическим последствиям.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Абхазия в MITT
Большой интерес к Абхазии: участники MITT рассказали о форуме
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia