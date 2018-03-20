Представить Абхазию: чем была полезна туристическая выставка в Москве

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба, начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказали о результатах поездки делегации Абхазии на 25 Международную туристическую выставку MITT.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Что представили в Москве

В Международной туристической выставке MITT в Москве Абхазия приняла участие в третий раз. Республика представила на форуме и собственную сельхозпродукцию.

Sputnik Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях 11

"Интерес к нашей стране в том числе привлекают экологически чистые продукты. Сегодня активно на российских площадках обсуждают открытие таких туров и программ, которые называются "гастрономический туризм" и "аграрный туризм". Многие представители турбизнеса интересуются, есть ли у нас такие площадки. Представленная продукция подтверждает, что на территории Абхазии есть такие площадки, где можно организовывать и составлять такие туристические программы", — подчеркнул заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

На туристическую выставку поехали туристические и экскурсионные организации страны.

"К выставке в Москве мы подошли командой и совместно показали наши туристические возможности", — рассказал замминистра.

Абхазский стенд, по словам Ахба, привлек интерес не только представителей турбизнеса из регионов Российской Федерации, но потенциальных партнеров из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Астамыр Ахба поблагодарил Торгово-промышленную палату республики, "Абхазский союз туризма" и представителей туристической индустрии Абхазии, принявших участие в выставке MITT.

"Мы были не только участниками выставки MITT, мы также посетили другую выставку, которая проходила с 10 по 13 марта, это "Интурмаркет". Мы увидели, как российские регионы представляют свои туристические услуги, которые у них есть", — подчеркнул Ахба.

Абхазский стенд занимал площадь в 45 квадратных метров.

"Мы из года в год увеличиваем площадь, начинали с 30 квадратных метров — уже дошли до 45 квадратов. Надеемся, чем больше участников будет, тем больше мы будем вкладывать в бюджет средства, чтобы максимально продвигать наши туристические объекты", — отметил замминистра.

Земля и кухня

Начальник управления по туризму ТПП Абхазии Инара Даурова рассказала, что Торгово-промышленная палата представила широкий спектр алкогольной, пищевой, печатной, сувенирной продукции, производимой в республике.

"Посетители выставки с большим удовольствием пробовали экологически чистую продукцию наших отечественных производителей, это различные абхазские вина, водка, сыры разных сортов, орех, фрукты и многое другое. Абхазия является для россиян популярным курортом, поэтому важным аспектом для увеличения турпотока является разработка новых туристических маршрутов", — уверена Даурова.

Одной из целей Торгово-промышленной палаты было показать, что в Абхазии есть большие возможности для развития агро- и гастротуризма, заметила она.

"Агро- и гастротуризм набирает большие обороты, и многие гости выставки, которые посетили абхазский павильон, задавали нам вопросы о том, есть ли в Абхазии винные туры, гастрономические и агротуры, экотуры, потому что наши достопримечательности им хорошо известны, и им необходимо посещать новые туристические маршруты", — сказала начальник управления по туризму ТПП Абхазии.

Уникальная возможность

"Это уникальный инструмент для сотрудничества и взаимного духовного обогащения. На выставке мы все были в одной "лодке", мы представляли Республику Абхазия, я думаю, что заняли достойное место. Стенд посетили практически все делегации, которые участвовали в выставке, Абхазия всегда всех интересует своей самобытностью, культурой, и интерес к ней очень большой", — поделилась наблюдениями президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Она отметила, что MITT для Абхазии стал очень хорошим продолжением первого турфорума, прошедшего в Сухуме с 7 по 10 марта. С теми партнерами, кто не смог на него приехать, встретились уже в Москве.

"Договоренностей было очень много, мы их закрепили на выставке в Москве, пообщались с теми туроператорами и турагентствами, которые к нам приедут на рекламные туры в апреле, подписали договоры, контракты. Было около семи участников от "Абхазского союза туризма", все выразили свою благодарность и все заявили о том, что это было интересно и полезно", — заметила Анна Калягина.

Подобные выставки, помимо всего прочего, еще полезны и тем, что люди бизнеса могут пообщаться, считает она.

"Мы очень редко можем пообщаться именно по своему бизнесу, обсудить вопросы. Я думаю, что форумы и выставочные площадки — это самое важное для нас, тем более, что скоро новый туристический сезон", — сказала Калягина.

Специалисты туристического бизнеса собрались в Москве на 25 международную выставку MITT, которая проходила 13-15 марта в ЦВК "Экспоцентр". Выставка собрала представителей турбизнеса со всего мира. На Международной туристической выставке MITT в Москве было представлено более 200 стран и более 2 тысяч туристических организаций.