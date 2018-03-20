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Пресс-конференция к 25-летию Госкомитета по репатриации

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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21 марта в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция в преддверии 25-летия Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.

О  проделанной работе, текущих проектах, ближайших планах расскажет:

Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазии по репатриации Кутарба Эркан.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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