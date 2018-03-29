Пресс-конференция о Сухумском кинофестивале

30 марта в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая первый Сухумский международный Кинофестиваль.

О предыстории и программе фестиваля, количестве заявок на участие, критериях отбора, об участниках, членах жюри, планируемых мастер-классах расскажут в пресс-центре Sputnik Абхазия:

Директор Кинофестиваля, председатель Государственного комитета по молодежной политике Республики Абхазия Теймураз Квеквескири;

Программный директор Кинофестиваля Алексей Камынин;

Директор по развитию Кинофестиваля Илона Хварцкия;

Художественный руководитель Кинофестиваля Занда Какалия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.