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Пресс-конференция о Сухумском кинофестивале

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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30 марта в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая первый Сухумский международный Кинофестиваль.

О предыстории и программе фестиваля, количестве заявок на участие, критериях отбора, об участниках, членах жюри, планируемых мастер-классах расскажут в пресс-центре Sputnik Абхазия:

Директор Кинофестиваля, председатель Государственного комитета по молодежной политике Республики Абхазия  Теймураз Квеквескири;

Программный директор Кинофестиваля Алексей Камынин;

Директор по развитию Кинофестиваля Илона Хварцкия;

Художественный  руководитель Кинофестиваля Занда Какалия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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