Пресс-конференция о дебюте Ферзба на абхазской сцене

3 апреля в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая первый сольный концерт Алхаса Ферзба в Абхазии.

В программе концерта романсы великого русского композитора Сергея Рахманинова, чье 145-летие со дня рождения весь мир отмечает в этом году.

В пресс-конференции примут участие:

Лауреат международных конкурсов, солист Абхазской государственной филармонии Алхас Ферзба;

Солистка Абхазской государственной филармонии и Государственной хоровой капеллы, Народная артистка Республики Абхазия Манана Шамба;

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии, музыковед Эсма Джениа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.