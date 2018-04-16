Абхазский госансамбль народной песни и танца выступил в Москве и Калуге

Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге состоялись 9 и 10 апреля в рамках проекта "Культурные сезоны. Россия-Абхазия 2018".

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гастроли Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге прошли при полном аншлаге, сказал заместитель министра и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Беслан Гурджуа на пресс-конференции в Sputnik, посвященной итогам гастролей коллектива.

"В соответствии с программой сотрудничества между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры России на 2017-2018 годы и в рамках проекта "Культурные сезоны. Россия-Абхазия 2018" состоялись гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца. Гастроли организовывал "Росконцерт", — добавил он.

В Москве выступление прошло на сцене зала Международного московского Дома музыки, в Калуге — на сцене Государственной калужской областной филармонии.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

"Гастроли прошли великолепно, залы везде были переполнены. Наше сотрудничество с Министерством культуры и "Росконцертом" на этом, конечно, не заканчивается, у нас есть планы и проекты обратных гастролей в Абхазии больших коллективов из Российской Федерации. Так, мы ждем в гости известный хор имени Пятницкого", – подчеркнул Гурджуа.

Директор, художественный руководитель Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василий Царгуш сказал, что благодаря коллективу, о культуре Абхазии узнают зрители за пределами республики.

"Коллектив первым пробивал путь в местах, где живет наша диаспора, это в Турции, Сирии и других местах. Ансамбль продолжает выступать не только в тех странах, где есть наша диаспора, но и в других местах", — рассказал он.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

По словам Василия Царгуш, репертуар ансамбля очень насыщен.

"У нас фольклор очень богатый, есть народы, у которых нет героических тем, а у нас есть все — шуточные, лирические, танцевальные, свадебные, героические, охотничьи темы", — отметил руководитель коллектива.

Главный балетмейстер ансамбля Леонид Какачия подчеркнул, что выезд за пределы республики Госансамбля народной песни и танца имеет большое культурное значение.

"В программы гастролей были свадебный танец, танец "Нарты", шуточный танец, "Аурашьа", а также великолепные песни. Хочу отметить нашего солиста Нурби Аджинджал, танцовщиц. У нас молодой состав, это 15 ребят и 15 девчат, это замечательный состав. Я хочу сказать большое спасибо Министерству культуры Абхазии и Министерству культуры России", — сказал он.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

Солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Нурби Джинджолия подчеркнул, что абхазские песни и танцы очень завлекают российского зрителя.

"Зритель особенно внимательно слушает песню "Песню ранения" (Ахәрашәа). Когда кончается песня, они сидят и не могут понять, продолжится песня или нет, потом они бурно аплодируют. Мы должны показывать свою родную культуру всем зрителям за рубежом, всем, кто хочет знать о культуре другой национальности", — заметил Джинджолия.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии — хранитель традиций абхазского народного музыкального фольклора. Коллектив создан в 1931 году в Сухуме, его первым руководителем был певец и знаток народного песенного искусства Платон Панцулая.

Уже в первые годы ансамбль отличался высоким профессионализмом и умением воссоздавать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В 1935 году солисты ансамбля приняли участие в Международном фестивале народных танцев в Лондоне.