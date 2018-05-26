28 мая в 14:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии сборной Абхазии в Чемпионате мира ConIFA-2018.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

В пресс-конференции примут участие:

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия;

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал;

Капитан сборной Абхазии по футболу Анри Хагуш;

Игрок сборной Абхазии по футболу Лаша Когония.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7940920000.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.