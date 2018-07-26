Спортивные и культурные трофеи: с чем вернулась абхазская делегация из КЧР

Об участии абхазской делегации в спортивных играх, приобретенных культурно-спортивных связях и достижениях спортсменов рассказали в Sputnik на пресс-конференции участники культурно-спортивного фестиваля "Абаза".

Асмат Цвижба, Sputnik.

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит в Карачаево-Черкесской республике пятый год подряд. Абхазская делегация ежегодно принимает участие в спортивных играх и культурных мероприятиях.

В этом году рамки фестиваля расширились. Впервые приняли участие абхазские диаспоры из Турции и Иордании, а также абазинская команда из Кабардино-Балкарии. Абхазскую делегацию представляли футболисты, женская сборная по волейболу и вокальные исполнители.

© Sputnik Пресс-конференция по поездке делегации из Абхазии в Карачаево-Черкесию в день флага

По словам главы абхазской делегации Нури Кварчия, делегация активно участвовала во всех представленных дисциплинах, но не везде смогла взять призовые места. Однако, это не самое важное.

"Важно было не достижение каких-то высот, а участие абхазской команды. Изначально эти мероприятия были задуманы с целью консолидации абхазо-абазинских отношений, сближения культур. Я надеюсь, что такие мероприятия будут в дальнейшем сближать наши народы и стирать все границы между нациями", — сказал Кварчия.

Всего в играх было представлено 11 дисциплин, среди которых были и этнические виды спорта, такие как броски камня, лазание по столбу и стрельба из лука.

Капитан сборной команды из Абхазии Дмитрий Квициния отметил, что абхазские спортсмены участвовали во всех представленных направлениях.

© Sputnik Дмитрий Квициния

"Во всех видах спорта мы активно участвовали. Мы стабильно входили в десятку лучших команд. Было сложнее в силовых видах спорта, такие как, например, армреслинг, потому что в Абхазии они не такие популярные", — рассказал он.

Но были и безоговорочные успехи. Женская сборная по волейболу взяла первое место среди 11 команд.

© Фото : ВААК Лазба: Абхазия была представлена во всех видах игр Абаза в КЧР

По словам капитана команды, Амры Лакоя, кроме победного трофея спортсменки увезли с собой и новые знакомства.

"Мы ехали с целью познакомиться с нашими братьями абазинами, что и сделали. В целом наша поездка удалась и мы были друг другу рады. Приняли нас тепло, спасибо всем организаторам и участникам", — сказала капитан команды.

Представители Абхазии приняли участие также в Днях культуры абаза, которые прошли в Карачаево-Черкесской Республике 23 июля и были приурочены ко Дню государственного флага Абхазии.

"Нашу делегацию представили эстрадные певицы, а также хореографический ансамбль, созданный абхазским танцором Азаматом Тания в КЧР. Коллектив блестяще исполнил абхазские народные танцы. Я уверен, что это фестиваль займет достойное место не только в абхазо-абазинском мире, но и станет одним из главных праздников на Кавказе", — сказал Кварчия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Зафас Гамгия, Асмат Цвижба Показать себя и наладить связи: абхазская делегация рассказала об итогах игр "Абаза"

Кульминацией праздничных мероприятий стал телемост Сухум-Черкесс-Иордания-Адапазары, который связал представителей абхазо-абазинской диаспоры и позволил наблюдать за празднованием Дня государственного флага в Абхазии.

Спортивно-культурный фестиваль "Абаза" и Дни культуры абаза проходили в Карачаево-Черкесской республике с 21 по 23 июля. С абхазской стороны в мероприятиях приняли участие 29 человек.