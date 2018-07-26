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Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля Абаза

Спортивные и культурные трофеи: с чем вернулась абхазская делегация из КЧР

© Фото : ВААК
Пресс-центр
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Об участии абхазской делегации в спортивных играх, приобретенных культурно-спортивных связях и достижениях спортсменов рассказали в Sputnik на пресс-конференции участники культурно-спортивного фестиваля "Абаза".

Асмат Цвижба, Sputnik.

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит в Карачаево-Черкесской республике пятый год подряд. Абхазская делегация ежегодно принимает участие в спортивных играх и культурных мероприятиях. 

В этом году рамки фестиваля расширились. Впервые приняли участие абхазские диаспоры из Турции и Иордании, а также абазинская команда из Кабардино-Балкарии. Абхазскую делегацию представляли футболисты, женская сборная по волейболу и вокальные исполнители.

Пресс-конференция по поездке делегации из Абхазии в Карачаево-Черкесию в день флага
© Sputnik
Пресс-конференция по поездке делегации из Абхазии в Карачаево-Черкесию в день флага

По словам главы абхазской делегации Нури Кварчия, делегация активно участвовала во всех представленных дисциплинах, но не везде смогла взять призовые места. Однако, это не самое важное.

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предоставлено Аминой Лазба
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"Важно было не достижение каких-то высот, а участие абхазской команды. Изначально эти мероприятия были задуманы с целью консолидации абхазо-абазинских отношений, сближения культур. Я надеюсь, что такие мероприятия будут в дальнейшем сближать наши народы и стирать все границы между нациями", — сказал Кварчия.

Всего в играх было представлено 11 дисциплин, среди которых были и этнические виды спорта, такие как броски камня, лазание по столбу и стрельба из лука. 

Капитан сборной команды из Абхазии  Дмитрий Квициния отметил, что абхазские спортсмены участвовали во всех представленных направлениях.

Дмитрий Квициния
© Sputnik
Дмитрий Квициния

"Во всех видах спорта мы активно участвовали. Мы стабильно входили в десятку лучших команд. Было сложнее в силовых видах спорта, такие как, например, армреслинг, потому что в Абхазии они не такие популярные", — рассказал он.

Но были и безоговорочные успехи. Женская сборная по волейболу взяла первое место среди 11 команд.

Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля Абаза
© Фото : ВААК
Лазба: Абхазия была представлена во всех видах игр Абаза в КЧР

По словам капитана команды, Амры Лакоя, кроме победного трофея спортсменки увезли с собой и новые знакомства.

"Мы ехали с целью познакомиться с нашими братьями абазинами, что и сделали. В целом наша поездка удалась и мы были друг другу рады. Приняли нас тепло, спасибо всем организаторам и участникам", — сказала капитан команды.

Представители Абхазии приняли участие также в Днях культуры абаза, которые прошли в Карачаево-Черкесской Республике 23 июля и были приурочены ко Дню государственного флага Абхазии.

"Нашу делегацию представили эстрадные певицы, а также хореографический ансамбль, созданный абхазским танцором Азаматом Тания в КЧР. Коллектив блестяще исполнил абхазские народные танцы. Я уверен, что это фестиваль займет достойное место не только в абхазо-абазинском мире, но и станет одним из главных праздников на Кавказе", — сказал Кварчия.

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© Sputnik Зафас Гамгия, Асмат Цвижба
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Кульминацией праздничных мероприятий стал телемост Сухум-Черкесс-Иордания-Адапазары, который связал представителей абхазо-абазинской диаспоры и позволил наблюдать за празднованием Дня государственного флага в Абхазии.

Спортивно-культурный фестиваль "Абаза" и Дни культуры абаза проходили в Карачаево-Черкесской республике с 21 по 23 июля. С абхазской стороны в мероприятиях приняли участие 29 человек.




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