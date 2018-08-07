Десять лет спустя: эксперты обсудили события августа 2008 года

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 августа.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

О предпосылках августа 2008 года

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов отметил, что события августа 2008 года во многом потеряли в медийной среде свое самостоятельное значение.

© Sputnik . Виктор Панов Забытый урок: август 2008-го и политика Запада

"С одной стороны, события августа 2008 года воспринимают как нечто спонтанное, нечто такое, что привело к изменению ситуации на Южном Кавказе. Получается, что Россия вдруг, внезапно вмешалась и что-то поменяла", — отметил политолог.

С другой стороны, продолжил свою мысль эксперт, события августа 2008 года воспринимаются исключительно прелюдией к тому, что случилось в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

"Что на самом деле не совсем так или совсем не так, поскольку каждое событие, каждый конфликт имеет свою самостоятельную логику. Мне кажется, что вернуть событиям 2008 года свою значимость чрезвычайно важно. Понятное дело, что то, что произошло в августе 10 лет назад, не было каким-то экспромтом, конфликт развивался долго, даже еще с конца 80-х годов. И события в 2008 году многое изменили, с другой стороны, изменили мало что, так как республики до этого момента были дэ-факто независимы", — подчеркнул эксперт.

© Sputnik . Екатерина Штукина Медведев: руководство России было едино в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии

Признав Абхазию и Южную Осетию, Москва создала важный прецедент.

"Они проводили выборы, была какая-то своя собственная повестка, с грузинской стороны были попытки разморозить конфликт, особенно это проявлялось в Абхазии, затем с 2004 года в Южной Осетии. То же самое касается и последующих событий, события на Украине произошли не потому, что кто-то что-то сделал в 2008 году, украинская ситуация имела свою логику и свои предпосылки", — сказал Сергей Маркедонов.

В 2008 году впервые после распада Советского Союза Москва четко показала, что есть определенные "красные линии", за которые переходить нельзя, подчеркнул политолог.

"Сам факт признания бывших автономных образований в качестве независимых государств ломал тот статус-кво, который сложился в 1991 году во время Беловежских соглашений, и создавал новые реальности", — сказал он.

© Sputnik . Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия

Провал глобального управления Запада

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, размышляя о том, несет ли Запад ответственность за события августа 2008 года, сказал – и да, и нет.

© Sputnik . Саид Гуциев Владимир Шаманов: моя оценка пятидневной войны – блестяще

"Да, потому что "триумфалистский" взгляд на исход холодной войны и на развитие ситуации на постсоветском пространстве, ощущение себя как исторического и вечного победителя со стороны Запада было такой иллюзией, которая толкала западных политиков и дипломатов к неверным решениям", — подчеркнул Силаев.

С другой стороны, есть много свидетельств, когда, несмотря на весь "триумфализм", ключевые центры Запада не были готовы к такому развитию событий, заметил он.

"С третьей стороны, на Западе были игроки, которые были заинтересованы именно в таком развитии событий и которые, может быть, сознательно, а может, в силу свойственных им заблуждений подталкивали ситуацию именно к тому, во что она в итоге и вылилась, в том числе и грузинским властям", — сказал Силаев.

По его словам, крайне рискованные действия Грузии по отношению к Южной Осетии начались до начала военных действий.

"Когда мы говорим о 2008 годе, нельзя забывать и 2004 год, когда Саакашвили предпринял первую попытку силовым путем вернуть контроль над Южной Осетией. Может быть, тот вывод, который мы должны сделать — это то, что ни один из мировых центров не может управлять такого рода ситуациями в одиночку. Если мы говорим о провале глобального управления со стороны Запада, то 10 лет назад мы видели один из ярких примеров такого провала", — заявил эксперт.

© Sputnik . Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны"

Политолог напомнил, что изначально Россия предложила не признание Абхазии и Южной Осетии, а обсуждение их статусов.

"Была попытка вернуть дипломатическую дискуссию в многостороннее русло и попытаться выработать некий компромисс, который учитывал бы интересы разных вовлеченных сторон. В каком-то смысле это продолжало российскую линию, которая была принята еще до этого конфликта, когда в ответ на расширение НАТО следовали в первую очередь дипломатические заявления, достаточно осторожные и сдержанные дипломатические шаги в надежде на то, что удастся достичь какого-то компромисса с западными партнерами", — сказал он.

© Фото : ИЗ АРХИВА Л.ПАРАСТАЕВОЙ Купалба о "пятидневной войне": Грузия нарушала соглашения о ненападении

Ответ на вызовы

Член экспертного совета Министерства по делам национальностей Республики Северная Осетия – Алания Игорь Дулаев заметил, что когда идет речь о результатах войны 2008 года, в первую очередь надо говорить о том, что были даны ответы на вызовы, которые стояли перед абхазским и югоосетинским обществом.

"Это прежде всего вопросы безопасности гражданского населения, вопросы развития этнической культуры, сейчас они решаются в другом контексте. Сейчас, когда мы говорим о социумах в этих странах, то можно говорить о том, что перед ними стоят уже другие вызовы, прежде всего это строительство. И Южная Осетия, и Абхазия сейчас впервые за современную историю строят новые демократические государства", — сказал эксперт.

Процесс строительства современного демократического государства не протекает бесконфликтно, считает он.

© Sputnik . Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия

"В Абхазии и Южной Осетии мы наблюдаем те вещи, которые говорят о том, что существуют разные точки зрения, и они могут приводить к конфликтам внутри общества. Например, это то, что в Южной Осетии называется "снежной революцией", или события в Абхазии 2014 года, тем не менее эти кризисы преодолеваются, и общество развивается дальше", — сказал Дулаев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории. После "пятидневной войны" Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, открыв для них возможность развития вне рамок грузинского национального проекта.