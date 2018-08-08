Как дома: футболисты сборной Нигерии поделились впечатлениями об Абхазии

Пресс-конференция, посвященная товарищеской встрече по футболу между молодежной сборной Абхазии и объединенной студенческой командой Нигерии, которая состоится в среду 8 августа на сухумском стадионе "Динамо" в 18:00, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Что общего между Абхазией и Нигерией, почему африканским игрокам не удастся сыграть в своей национальной форме и что они раньше слышали о причерноморской республике, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Спорт вне политики

Товарищеский матч между молодежными командами Абхазии и Нигерии во многом стал возможным благодаря личным контактам. Председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба рассказал, что с предложением провести эту встречу к абхазской стороне обратился председатель Российско-африканской спортивной ассоциации Вадим Бойко, и это, подчеркнул Хутаба, серьезный шаг к выходу на международное спортивное пространство.

Несмотря на отсутствие какой-либо политической подоплеки в товарищеской встрече двух команд, не обошлось без "палок в колеса" со стороны Грузии, что не стало сюрпризом для абхазского спортивного сообщества, но неприятно удивило нигерийских футболистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция о товарищеском матче по футболу между сборными Абхазии и Нигерии

В последние годы спорт используют как политический инструмент, с сожалением отметил председатель Российско-африканской спортивной ассоциации и представитель студенческой сборной Нигерии по футболу Вадим Бойко. Говоря о допинг скандалах и запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, 2018 год стал очередным подтверждением неправомерного подхода некоторых стран мира и организаций к спортсменам.

"Мы неспроста выбрали первую товарищескую игру именно в Абхазии, так как 2018 год показал вопиющие действия в отношении спортсменов многих стран. Вы все помните те скандалы, которые были организованы МОК в отношении атлетов России. Ситуация остается очень политизированной, и спорт остается инструментом, задействованным против России и дружественных нам стран, прежде всего против Абхазии. Нами было принято решение на деле показать, что такое спорт вне политики", — сказал Вадим Бойко.

Нигерийские футболисты пришли в пресс-центр Sputnik Абхазия в форме своей национальной сборной, но выступить в ней они не смогут во избежание излишних политических склок. В посольство Нигерии в Москве и Федерацию футбола этой страны поступило несколько жалоб от Грузии о том, что матч между Абхазией и Нигерией нарушает некие права этого государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция о товарищеском матче по футболу между сборными Абхазии и Нигерии

"Мы приняли решение не создавать вокруг первой встречи, которая откроет серию товарищеских матчей, слишком большого политического напряжения", — отметил Бойко.

Председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба резко высказался о подобных действиях Грузии, которые они применяют на протяжение уже многих десятилетий. Он подчеркнул, что Абхазия не обязана отчитываться о своих планах ни перед кем-либо.

"Может, они обиделись потому что мы их не пригласили? Прежде пусть нас признают, а потом, может, и пригласим. Пора им очнуться и перестать политизировать спорт. Мы идем дальше, и мы еще пригласим бразильцев, испанцев, итальянцев. Кстати, итальянцы уже прислали свой график игр, и это уже обсуждалось со многими людьми, с МИД Абхазии. Забыли спросить у наших соседей, будет матч или нет", — сказал Хутаба.

Много общего

Насколько сборная Абхазии готова к предстоящей встрече, покажет сама игра, но настрой только на победу, отметил главный тренер Национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал. Он добавил, что состав будет смешанный. На поле в основном выйдут футболисты, которые еще не играли в составе национальной сборной и те, кто всего несколько раз за нее выступал. Будет и несколько довольно опытных игроков. Тренировки проходили на протяжении последней недели.

Примерно столько же времени потратили на тренировки игроки нигерийской команды, рассказал один из капитанов этой сборной Саиди Опейеми. Поэтому, добавил он, шансы у футболистов равны. Он также выразил уверенность в том, что продемонстрируют достойную игру.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция о товарищеском матче по футболу между сборными Абхазии и Нигерии

До приезда в Россию две недели назад, признался Опейеми, он никогда раньше об Абхазии не слышал, в отличие от его товарища Шона Адесанья.

"Я слышал о том, что Абхазия прежде всего — это гостеприимный народ. Благодарю за теплый прием. Климат у наших стран очень похож, и чувствую себя как дома", — поделился гость из Нигерии.

Оказалось, что климат не единственное, что объединяет Нигерию и Абхазию. Как выяснилось на пресс-конференции, в обеих этих странах распространены ударные музыкальные инструменты. Более того, многие футболисты нигерийской сборной хорошо ими владеют.

Несмотря на то, что не прошло и суток с момента прибытия нигерийцев в Абхазию, гости республики успели обратить внимание на красивую природу республики. По дороге к Сухуму они несколько раз просили водителя остановить автомобиль, чтобы сфотографироваться на фоне зданий с интересной архитектурой и на фоне моря.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция о товарищеском матче по футболу между сборными Абхазии и Нигерии

Ближе всех с Абхазией знаком представитель нигерийской сборной Вадим Бойко, который впервые посетил курортную республику в 1989 году и остался под впечатлением от ее основных достопримечательностей и, конечно же, от национальной кухни, которую, заверил Бойко, он испробовал всю. С тех пор прошло много лет, и в этот раз Абхазия открылась перед ним в новом образе.

Остановились гости в одном из частных секторов в столице Абхазии. Нашли время и для похода на море, но вот национальную кухню перед матчем дискутировать не рискнули. Попросили хозяев приготовить более привычные для них блюда – курицу с рисом.

Баграт Хутаба в свою очередь намекнул, что игроки сборной Нигерии голодными из Абхазии не уедут, и после матча у них будет возможность попробовать национальную кухню. Возможно, после этого удастся узнать одну и ту же мамалыгу едят в Абхазии и Нигерии. Разобраться в этом на пресс-конференции не удалось.