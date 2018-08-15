20:31 15 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.38
  • EUR75.23
Поиск
V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде

"Ашана" получила от акции в Пицунде меньше средств, чем в прошлом году

© Sputnik
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
Темы:
Спасем жизнь вместе (146)
3601

Пресс-конференция, посвященная итогам V ежегодного Благотворительного концерта-выставки в поддержку подопечных фонда "Ашана" прошла в пресс-центре Sputnik 15 августа.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный концерт-выставка в Пицунде в поддержку подопечных фонда "Ашана" к 15 августа собрала более 260 тысяч рублей, но сбор средств продолжается сообщил на пресс-конференции учредитель фонда социально-культурных инициатив Абхазии Азамат Багателия.

По словам организаторов, собранная к 15 августа сумма примерно на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году. Это связано с экономическими проблемами основных спонсоров проекта.

"Помимо тех людей, которые принимают участие в день события, мы работаем с крупными юридическими лицами – это пансионаты и отели, расположенные в Гагрском районе. В связи с тем, что в начале лета был достаточно плохой туристический сезон, загруженность отелей была низкой, наши поступления немного сократились", — объяснил он.

Учредители фонда уточнили, что цифра пожертвований неокончательная, так как не все спонсоры успели перечислить деньги, и взносы будут поступать до конца недели.

Мактина Джинджолия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мактина Джинджолия

По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, за пять лет проведения благотворительного концерта-выставки помощь была оказана семерым подопечным. В этом году вырученные средства будут направлены на лечение четырехлетней Мирославы Колбая.

"Девочке необходимо пройти дорогостоящее лечение в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию девочка в скором времени отправится на лечение", — сказала Джинджолия.

Нана Черкезия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нана Черкезия

Оперная певица Нана Черкезия ежегодно принимает участие в благотворительной акции. По ее словам, проект должен проводиться не только летом.

"Я только за такие проекты и было бы хорошо, чтобы они проходили круглый год. Летом у артистов плотный график и многие, к сожалению, не смогли участвовать в концерте", — сказала певица.

Несмотря на то что благотворительный концерт отметил только первый юбилей, у него уже есть преданные меценаты среди гостей Абхазии.

Пицундский храм
© Sputnik Константин Грецов
Доброе дело: благотворительный вечер прошел в Пицунде

"У нас есть одна семья туристов, которые каждый год уточняют даты концерта, чтобы спланировать свой отпуск так, чтобы попасть на акцию. Каждый раз они покупают какой-нибудь сувенир или картину. Я думаю, что эта история показательна. Проект выходит за рамки границ республики", — сказала директор "Ашана".

Благотворительный концерт-выставка ежегодно проходит в Пицундском храме. За пять лет проект собрал почти два миллиона рублей в помощь больным детям фонда "Ашана". В 2017 году Благотворительный концерт-выставка в Пицунде был удостоен премии "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность".

Пресс-конференция о благотворительном концерте в Пицунде
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция о благотворительном концерте в Пицунде

Благотворительный вечер в Пицунде прошел при генеральном спонсорстве компании"Аквафон" и партнерстве информационного агентства Sputnik Абхазия.

Темы:
Спасем жизнь вместе (146)
Теги:
благодарность, Культурно-благотворительный фонд "Ашана", Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спасатели на месте крушения моста в Италии
Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост
СПУТНИК_Мужчина рассказал, как чудом выжил во время обрушения моста в Италии
Громкий шум и долгое падение: выживший при обрушении моста в Италии рассказал о спасении
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia