"Ашана" получила от акции в Пицунде меньше средств, чем в прошлом году

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный концерт-выставка в Пицунде в поддержку подопечных фонда "Ашана" к 15 августа собрала более 260 тысяч рублей, но сбор средств продолжается сообщил на пресс-конференции учредитель фонда социально-культурных инициатив Абхазии Азамат Багателия.
По словам организаторов, собранная к 15 августа сумма примерно на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году. Это связано с экономическими проблемами основных спонсоров проекта.
"Помимо тех людей, которые принимают участие в день события, мы работаем с крупными юридическими лицами – это пансионаты и отели, расположенные в Гагрском районе. В связи с тем, что в начале лета был достаточно плохой туристический сезон, загруженность отелей была низкой, наши поступления немного сократились", — объяснил он.
Учредители фонда уточнили, что цифра пожертвований неокончательная, так как не все спонсоры успели перечислить деньги, и взносы будут поступать до конца недели.
По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, за пять лет проведения благотворительного концерта-выставки помощь была оказана семерым подопечным. В этом году вырученные средства будут направлены на лечение четырехлетней Мирославы Колбая.
"Девочке необходимо пройти дорогостоящее лечение в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию девочка в скором времени отправится на лечение", — сказала Джинджолия.
Оперная певица Нана Черкезия ежегодно принимает участие в благотворительной акции. По ее словам, проект должен проводиться не только летом.
"Я только за такие проекты и было бы хорошо, чтобы они проходили круглый год. Летом у артистов плотный график и многие, к сожалению, не смогли участвовать в концерте", — сказала певица.
Несмотря на то что благотворительный концерт отметил только первый юбилей, у него уже есть преданные меценаты среди гостей Абхазии.
"У нас есть одна семья туристов, которые каждый год уточняют даты концерта, чтобы спланировать свой отпуск так, чтобы попасть на акцию. Каждый раз они покупают какой-нибудь сувенир или картину. Я думаю, что эта история показательна. Проект выходит за рамки границ республики", — сказала директор "Ашана".
Благотворительный концерт-выставка ежегодно проходит в Пицундском храме. За пять лет проект собрал почти два миллиона рублей в помощь больным детям фонда "Ашана". В 2017 году Благотворительный концерт-выставка в Пицунде был удостоен премии "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность".
Благотворительный вечер в Пицунде прошел при генеральном спонсорстве компании"Аквафон" и партнерстве информационного агентства Sputnik Абхазия.