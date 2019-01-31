Не устаю и не жалуюсь: Валерия Адлейба готовится к новому сезону "Ты супер!"

О том, с каким "багажом" певица отправится в третий сезон и что приносит ей удачу на сцене, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Жизнь после победы

Третий сезон телевизионного шоу "Ты супер!" начнется на канале НТВ в феврале. В этот раз за первое место и право принять участие в отборочном туре детского конкурса "Евровидение" поборются не только 21 участник из пяти стран России и СНГ, но и 36 юных певцов из прошлых сезонов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба на съемках видеоклипа

В их числе и победительница первого сезона Валерия Адлейба. Спустя два года девочка вновь едет покорять российского зрителя. За это время Валерия начала профессионально заниматься музыкой и вокалом, приняла участие в музыкальных конкурсах и даже стала ведущей программы "Детские новости" на Абхазском телевидении.

По словам самой певицы, теперь ее жизнь можно разделить на "до" и "после" проекта. В ноябре 2018 года Валерия стала инициатором музыкального конкурса "Орфей" в Очамчыре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба на съемках видеоклипа

"Мы хотели дать шанс детям, которые хотят петь и проявить себя, но у них нет для этого возможности. На кастинг даже приходили ребята, которые никогда в жизни не держали в руках настоящий микрофон", - рассказала девочка на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Юная певица стала не только инициатором конкурса, но и делилась с участниками музыкальными секретами, которые ей раскрыли в первом сезоне "Ты супер!".

"Я, конечно, не профессиональный педагог. Просто я запомнила советы, которые нам давали на конкурсе. К примеру, нам говорили, что, выходя на сцену, нужно расслабиться и получать удовольствие. Просто нужно представить, что вы летаете где-то в невесомости и находитесь где-то в своем мире. Тогда все получится", - объяснила Валерия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба в школе

В 2018 году певица также приняла участие в церемонии награждения телевизионной премии "ТЭФИ" и вручила приз в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" Константину Хабенскому.

Школа, занятия по вокалу, репетиторы и концерты – так вкратце можно описать жизнь юной звезды из Очамчыры. Такой ритм для девочки уже стал привычным. По словам Валерии, каким бы загруженным не был день, она никогда не жалуется и не устает.

"Даже когда у нас проходят съемки до поздней ночи, я не устаю. Наоборот, я расстраиваюсь, когда они заканчиваются. Мне кажется, если человек получает удовольствие от работы, то он не должен уставать.

В новый сезон со старым "другом"

С новыми силами Валерия уже завтра отправится на конкурс в Москву. Певица признается, что в этот раз едет не за победой, а за новой "порцией" эмоций и опыта.

"После того как проект закончился, у меня всегда было желание пережить все заново. Кроме того, я очень рада, что встречусь со старыми друзьями с проекта, по которым я уже успела соскучиться. У нас нет возможности видеться, но мы периодически созваниваемся и переписываемся", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба

В столицу звезда первого сезона везет талисман – шарфик с изображением абхазского флага. Певица верит, что именно он принес ей удачу в первом сезоне.

"Я не помню, как он попал в нашу семью. Но когда я поехала на первый сезон, он был со мной и в первом туре, в полуфинале и финале. С тех пор он всегда со мной. Я забирала его с собой в гостиницы, и флаг всегда напоминал мне о родном теплом крае", - поделилась Валерия.

Спустя два года Валерия приобрела не только музыкальный опыт, но и уверенность в себе.

"В первый раз, когда я приехала, я никого не знала, все для меня было чужим, иногда даже хотелось плакать. Кроме того, я никогда не занималась вокалом, только на слух учила песни и пела. А там собрались профессиональные ребята, которые знали, как вести себя на сцене и выкладывались по полной, и я знала, что не дотягиваю до их уровня. Сейчас ситуация совсем другая", - сказала певица.

© Sputnik / Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

В планах у Валерии выступление на международных вокальных конкурсах. Звезда детского телевизионного шоу мечтает повторить успех американских исполнителей Beyonce, Whitney Houston, поп-звезды Dua Lipa и выступить на одной сцене с российской певицей Полиной Гагариной.