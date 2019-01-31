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Валерия Адлейба: главный талисман в моей жизни – моя семья

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Пресс-конференция победительницы первого сезона музыкального телевизионного шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба прошла в пресс-центре Sputnik 31 января.

Ранее телеканал НТВ объявил о запуске третьего сезона международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

В преддверии телевизионной премьеры, на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 марта пройдет большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут дети из нового и предыдущих сезонов.

Главным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев, а имена жюри пока не были озвучены.



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