Дипломатическая кухня: посол Двинянин встретился с журналистами в Sputnik

О работе дипломата и том, как удается в плотном графике выбрать время для близкого знакомства с Абхазией, рассказал в преддверии Дня дипломатического работника российский посол Алексей Двинянин на пресс-конференции в Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Впервые в Абхазии

День дипломатического работника Алексей Двинянин впервые будет встречать в Абхазии, он был назначен послом в республике 30 марта 2018 года. Очень много бумажной работы, признался дипломат, остается не так много времени на прогулки и поездки по стране.

"Сначала я любил гулять по набережной Сухума, затем меня стали узнавать в лицо, подходить, обнимать, здороваться. У вас же эмоциональные люди, это хорошо и здорово, но по понятным причинам пришлось ограничить прогулки или прогуливаться в более темное время суток", - улыбаясь, рассказал дипломат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: Абхазия стала сильнее за прошедшие десять лет

Кроме того, свободное время посол предпочитает уделять поддержанию физической формы в тренировочном зале. Рабочий день у него начинается с девяти часов утра, несколько раз в неделю в посольстве проходят общие "производственные" совещания.

"Мы обсуждаем те задачи, которые конкретно стоят либо на текущую неделю, либо на следующую. Я ставлю задачи о разного рода встречах, поскольку одному объять все встречи невозможно, это зависит от той или иной темы, которой занимается дипломат", - сказал он.

Вечер проходит в подведении итогов и составлении отчетов, иногда Двинянин позволяет себе вырваться в театр – не так часто, как ему хотелось бы.

"Признаюсь, это в том числе благодаря личным связям с Ираклием Ревазовичем Хинтба (гендиректор Русского драматического театра – ред.), с которым я познакомился в его бытность заместителем министра иностранных дел, он несколько раз ездил в Женеву, а я раньше был заместителем руководителя российской делегации в Женеве. Я не хочу сказать, что это по блату", - засмеялся он.

Помимо РУСДРАМа, посол любит посещать Госфилармонию. По его признанию, он очень проникся национальным этическим кодексом абхазов Апсура.

"Хотелось бы, чтобы на практике он воплощался как можно чаще и больше. Насколько мне объясняли, большинство традиций произошли из кодекса Апсуара, поэтому это заслуживает большого уважения, для каждой страны важно хранить и чтить традиции", - считает он.

Алексей Двинянин неравнодушен и к абхазской кухне, с которой он уже давно знаком.

"С кавказской, в том числе с абхазской кухней знаком давно, поскольку в Женеву я езжу с 2009 года, и соответственно мне приходилось ездить в короткие командировки в Армению, Южную Осетию, поэтому удалось достаточно хорошо познакомиться и с кухней, и с традициями", - сказал он.

На бумаге и на деле

Говоря о взаимоотношениях двух стран, Алексей Двинянин напомнил, что между Абхазией и Россией подписано около 130 соглашений и два базовых договора, на которых основано сотрудничество.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: Россия открыта для развития отношений с Абхазией

"Эта работа продвигается вперед в ежедневном режиме, большая часть этих документов проходит через российское посольство в Сухуме. Эта работа однозначно будет продолжена, я думаю, что 130 соглашениями мы не ограничимся, и у нас есть очень много сфер для развития дальнейшего сотрудничества", - заявил дипломат.

Он заверил, что все направления сотрудничества развиваются и в интересах простых граждан Абхазии.

"Соглашения предполагают обеспечение медицинскими препаратами, медицинское страхование – это все прежде всего делается для граждан Абхазии. Я считаю, что это и моя заслуга, и заслуга моих коллег, что мы продвигаем эту работу дальше", - сказал Двинянин.

Ввиду отсутствия мирного соглашения с Грузией, Россия обеспечивает безопасность республики, но только этим взаимодействие двух стран не ограничивается, подчеркнул он.

"У нас создано и действует Пограничное управление ФСБ России, есть хорошие студенческие обмены, гуманитарное и культурное сотрудничество. Фактически в каждой сфере у нас идет продвижение вперед, и это очень позитивно", - считает посол.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Учрежден он был 31 октября 2002 года, а его исторической основой стала дата создания первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.