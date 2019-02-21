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Работа стенда МИА «Россия сегодня» во второй день ПМЭФ

Строительство в Абхазии уникального завода энергетического оборудования обсудят в Sputnik

© Sputnik / Евгения Новоженина
Пресс-центр
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22  февраля в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная строительству уникального завода для развития энергетического оборудования для производства электроэнергии.

Проект будет реализован в городе Очамчыра при Государственном комитете РА по управлению государственным имуществом и приватизации.

В пресс-конференции примут участие:

  • Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия;
  • Генеральный директор компании ООО "СИНОТОРГ" Александр Хилькевич;
  • Технический директор компании ООО "СИНОТОРГ" Сергей Ткачев.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г.Сухум, ул.Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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