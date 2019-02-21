Строительство в Абхазии уникального завода энергетического оборудования обсудят в Sputnik

22 февраля в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная строительству уникального завода для развития энергетического оборудования для производства электроэнергии.

Проект будет реализован в городе Очамчыра при Государственном комитете РА по управлению государственным имуществом и приватизации.

В пресс-конференции примут участие:

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия;

Генеральный директор компании ООО "СИНОТОРГ" Александр Хилькевич;

Технический директор компании ООО "СИНОТОРГ" Сергей Ткачев.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г.Сухум, ул.Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.