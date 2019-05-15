Аджинджал об участии Абхазии в ЧЕ ConIFA-2019: игроки настроены на победу

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. В составе сборной Абхазии по футболу, которая примет участие в Чемпионате Европы ConIFA-2019 в Арцахе, много новых молодых спортсменов, рассказал главный тренер Абхазии по футболу Беслан Аджинджал на пресс-конференции в Sputnik 15 мая.

"У нас очень много новых лиц, которые еще не известны широкой общественности, но очень талантливые. От "стариков" мы тоже не отказываемся, но ставка больше идет на молодежь. Фаворитов в команде нет, они все должны выходить на поле и показывать, что они лучшие. Я очень надеюсь, что они будут достойно представлять честь своей страны ", - добавил он.

Чемпионат Европы ConIFA-2019 состоится в Арцахе с 1 по 9 июня. По словам главного тренера абхазской сборной, тренировки футболистов проходят ежедневно на стадионе "Динамо" дважды в день. Тренеры надеются, что для участия в предстоящем чемпионате в составе сборной примут участие абхазские футболисты, которые на данный момент играют в составе российских сборных. К началу сборов к команде присоединился лишь один игрок из российского клуба "Олимп" Леон Тания.

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"Но в процессе сборов мы планируем просмотреть порядка 30 игроков, может, и больше. К сожалению, не у всех наших соотечественников, играющих за профессиональные клубы, есть возможность приехать сюда. Клубы их попросту не отпускают, руководители не всегда идут нам навстречу", - объяснил он.

В первой игре чемпионата, которая пройдет в Арцахе 2 июня, сборная Абхазии встретится со сборной Ниццы.

"Это одна из самых сильных команд. Кроме того, фаворитом чемпионата является также команда- хозяйка, сборная Западной Армении и Падании. Но и наша сборная в этом списке. Мы приложим максимум усилий, чтобы оказаться среди победителей", - добавил Аджинджал.

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По словам главного тренера, игроки сборной настроены на победу в чемпионате. © Foto / CONIFA Передумали: Чемпионат Европы ConIFA пройдет по новым правилам

"После нашего успеха на чемпионате в Абхазии в 2016 году мы все "голодны" до побед. Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы победить и в этот раз. Мотивации у игроков достаточно, они сейчас в таком возрасте, что каждый хочет что-то кому-то доказать. Такой юношеский максимализм меня радует", - рассказал он.

Групповые игры сборной Абхазии на Чемпионате Европы ConIFA-2019 в Арцахе пройдут 2, 3 и 4 июня. Футболистам предстоит встретиться с командой из Ниццы и республики Чамерия. Финал чемпионата состоится 9 июня.